حزب الله نظم ندوة فكرية بذكرى المولد النبوي الشريف في صيدا 
حزب الله نظم ندوة فكرية بذكرى المولد النبوي الشريف في صيدا 

2025-09-12 11:24
إحياء لمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق(ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية نظم الفرع الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا ندوة فكرية بعنوان "النبي الأكرم محمد "ص" نصير المستضعفين"، في مسجد مجمع السيدة الزهراء(ع) في صيدا.

وحاضر في الندوة سماحة الشيخ الدكتور صادق النابلسي وإمام مسجد جامع البحر في صيدا سماحة الشيخ حسين حبلي، بحضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفعاليات وشخصيات علمائية واجتماعية، وحشد من المؤمنين، وأشرف على الندوة مسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش.
 

حزب الله المولد النبوي الشريف
