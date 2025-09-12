خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

"إسرائيل" تعرض على سورية نقل مساعدات إنسانية إلى غزة.. فهل يقبل الشرع؟ 

2025-09-12 11:32
أشار مراسل الشؤون الدبلوماسية لقناة i24NEWS "الإسرائيلية" عَمِيحاي شتاين، مساء أمس الخميس (11 أيلول/سبتمبر 2025)، إلى أن ""إسرائيل" عرضت على سورية نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على تفاصيل الاتصالات لـ i24NEWS"، لافتًا إلى أن: "العرض طُرح خلال الاجتماعات التي عقدها الدعو "وزير الشؤون الاستراتيجية" رون ديرمر ومسؤولون "إسرائيليون" آخرون مع مسؤولين في نظام الشرع".

وأضاف: "العرض يأتي في ظل إحراز تقدم معين، في المحادثات بخصوص اتفاق أمني بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّه: "في الأسابيع الأخيرة التقى وزير الشؤون الاستراتيجية رون دِرمر ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني عدة مرات، برعاية المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سورية توم برّاك".

أردف المراسل الصهيوني: "في الأشهر الأخيرة؛ سمحت "إسرائيل" أيضًا لدول ليست لها علاقات دبلوماسية معها - مثل إندونيسيا - بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، موضحًا أنّ: "المبادرة الإسرائيلية شملت اقتراحًا بأن تقدم سورية المساعدات الإنسانية، وأن تقوم "إسرائيل" بنقل هذه المساعدات بنفسها، سواء عن طريق إسقاطها من الطائرات أم إدخالها بواسطة الشاحنات، وذلك بحسب مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات".

وتابع: "ليس معروفًا ماذا كان رد السوريين على الاقتراح "الإسرائيلي"، لكنها بالفعل تدل على تقارب بين الدولتين"، لافتًا إلى أنّ: "عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، والذي زار سورية مؤخرًا وحتى التقى بالرئيس السوري الشرع، قال لقناة i24NEWS إنه، في مرحلة ما من اللقاء، تحدث الرئيس السوري حتى عن اتفاقيات إبراهام. وقال عضو الكونغرس: "من الواضح أن الوقت ما يزال مبكرًا، لكن من كان يصدق أن رئيس سوريا سيطرح هذا الاحتمال - لو كان الرئيس الأسد (الآب) حيًا، لما كان ذلك ليحدث"".

وختم المراسل الصهيوني: "الإدارة الأميركية معنية برؤية أي تقدم في المحاولات للتوصل إلى اتفاق أمني بين "إسرائيل" وسورية حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، والتي سيحضرها رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس سورية الشارع".

