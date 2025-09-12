لفت موقع "القناة 12 الإسرائيلية" إلى أنّ ما تُسمّى "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" نشرت، اليوم الجمعة (12 أيلول/سبتمبر 2025)، بيانًا استثنائيًا عن محاولة تصيّد إلكتروني متطورة استهدفت عشرات الممثلين في "إسرائيل".

ووفقًا للبيان، جرى الهجوم من خلال رسائل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني لكل ممثل تحت غطاء المشاركة في تجارب أداء لفيلم جديد لمخرج معروف. وطُلب، في الرسائل، من المستلمين إرسال مقاطع فيديو لتجارب الأداء، إلى جانب معلومات شخصية حساسة - من بينها صور بطاقة الهوية وجواز السفر وعنوان السكن.

ووفقًا لــ"الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، وقع عشرات الممثلين في الفخ فأرسلوا معلوماتهم الشخصية، ولاحقًا تلقى بعضهم رسائل تهديد، نُسبت فيها العملية إلى جهات مرتبطة بإيران، في محاولة لممارسة ضغط نفسي عليهم.

وأشار موقع القناة الصهيونية إلى أنّه في "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" أوضحوا أن الأمر يتعلق بنمط هجمات آخذ في التوسع في التصيّد الإلكتروني الموجّه، والذي يستهدف جمهورًا محدّدًا ويستغل ثقته.

وأردف الموقع: قدّم مسؤولو الهيئة توصيات للممثلين المتضررين، من بينها: الإسراع باستبدال وثائق الهوية في دائرة السكان، تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية في كلّ حساب ممكن في شبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من أي نشاط غير مألوف في الحسابات المصرفية، وإبلاغ البنك وشركات بطاقات الائتمان.

وأشار موقع القناة الصهيونية إلى أنّه بالإضافة إلى ذلك، دعا الجهاز جميع من أرسلوا وثائق شخصية إلى إبلاغ "الهيئة الوطنية الرقمية"، عبر موقع gov.il، وتجنب تمرير أي بيانات حساسة عبر رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، حتّى لو بدت وكأنها مرسلة من عنوان مألوف.



الكلمات المفتاحية