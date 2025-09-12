شارك زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

وفي تصريح خاص لموقع العهد، قال الشيخ إبراهيم زكزاكي "الحمد لله، فكل من تحدث خلال المؤتمر كان حديثه حول الوحدة".

وأضاف: "كان محور الحديث عن كل ما يجري في فلسطين، وفلسطين تجمعنا؛ لأن قضيتها قضية الأمة بأكملها وليست قضية الشعب الفلسطيني فقط"، وأكد أن القضية الفلسطينية هي "قضية الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم بأجمعه".

وتابع: "ما يؤكد على أهمية القضية أن هناك تظاهرات مستمرة في الغرب وفي أميركا نفسها ضد الصهاينة"، وأن "الإنسانية تجتمع حول دعم القضية الفلسطينية".

