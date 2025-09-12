خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لقاء تضامني مع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى الاحتلال في دار نقابة الصحافة

خاص العهد

الشيخ زكزاكي لـ
خاص العهد

الشيخ زكزاكي لـ "العهد": الإنسانية تجتمع حول دعم القضية الفلسطينية

2025-09-12 16:08
52
مختار حداد - مراسل

57 مقالاً

شارك زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

وفي تصريح خاص لموقع العهد، قال الشيخ إبراهيم زكزاكي "الحمد لله، فكل من تحدث خلال المؤتمر كان حديثه حول الوحدة".

وأضاف: "كان محور الحديث عن كل ما يجري في فلسطين، وفلسطين تجمعنا؛ لأن قضيتها قضية الأمة بأكملها وليست قضية الشعب الفلسطيني فقط"، وأكد أن القضية الفلسطينية هي "قضية الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم بأجمعه".

وتابع: "ما يؤكد على أهمية القضية أن هناك تظاهرات مستمرة في الغرب وفي أميركا نفسها ضد الصهاينة"، وأن "الإنسانية تجتمع حول دعم القضية الفلسطينية".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الشيخ ابراهيم الزكزاكي الحركة الاسلامية في نيجيريا أسبوع الوحدة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة