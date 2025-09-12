أكد الإمام الأكبر في بوركينافاسو الشيخ عبد الله ويدورغو أن "الكيان الصهيوني اليوم يقوم بحرب إبادة جماعية في فلسطين"، وشدد على أن فلسطين "بحاجة إلى مساعدة إخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وأضاف الشيخ عبد الله ويدورغو في تصريح خاص لموقع "العهد" "الإسلام دائمًا يؤكد أنه يجب أن نساعد إخواننا الذين بحاجة إلى المساعدة، ويتعرضون للظلم".

وأكد أن "على المسلمين جميعًا أن يكونوا يدًا واحدة يتماسكون ويساعدون معًا إخوانهم الفلسطينيين، وهذا واجب علينا".

يشار إلى أن تصريح الشيخ عبد الله ويدورغو لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف، وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

