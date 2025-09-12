خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية

خاص العهد

الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
خاص العهد

الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين

2025-09-12 16:32
65
مختار حداد - مراسل

57 مقالاً

أكد الإمام الأكبر في بوركينافاسو الشيخ عبد الله ويدورغو أن "الكيان الصهيوني اليوم يقوم بحرب إبادة جماعية في فلسطين"، وشدد على أن فلسطين "بحاجة إلى مساعدة إخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وأضاف الشيخ عبد الله ويدورغو في تصريح خاص لموقع "العهد" "الإسلام دائمًا يؤكد أنه يجب أن نساعد إخواننا الذين بحاجة إلى المساعدة، ويتعرضون للظلم".

وأكد أن "على المسلمين جميعًا أن يكونوا يدًا واحدة يتماسكون ويساعدون معًا إخوانهم الفلسطينيين، وهذا واجب علينا".

يشار إلى أن تصريح الشيخ عبد الله ويدورغو لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف، وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة