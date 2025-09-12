خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين

خاص العهد

الشيخ شهرياري لـ
خاص العهد

الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية

2025-09-12 16:39
46
مختار حداد - مراسل

57 مقالاً

أكد أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري أن "فلسطين تمتلك طاقة ومكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية".

وفي تصريح خاص لموقع العهد الإخباري، أضاف الشيخ شهرياري "نحن في هذا العام نحتفل بالذكرى الـ1500 لمولد النبي الأعظم سيدنا محمد(ص)، وهذا حدث كبير، ونحن ندخل في قرن إسلامي جديد"، لافتًا إلى أن "هذه فرصة بأن نؤكد أن الرسول الأعظم (ص) نظرًا لمكانته وشخصيته الشاملة والجامعة هو مصدر وحدتنا وقدوتنا، وأن على المسليمن أن يتمسكوا بهذه القدوة الكبرى الذي هو رحمة للعالمين، وهذا يحقق ويعزز الوحدة بين الأمة دومًا".

يشار إلى أن تصريح الشيخ حميد شهرياري لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة