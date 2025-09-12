أكد أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري أن "فلسطين تمتلك طاقة ومكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية".

وفي تصريح خاص لموقع العهد الإخباري، أضاف الشيخ شهرياري "نحن في هذا العام نحتفل بالذكرى الـ1500 لمولد النبي الأعظم سيدنا محمد(ص)، وهذا حدث كبير، ونحن ندخل في قرن إسلامي جديد"، لافتًا إلى أن "هذه فرصة بأن نؤكد أن الرسول الأعظم (ص) نظرًا لمكانته وشخصيته الشاملة والجامعة هو مصدر وحدتنا وقدوتنا، وأن على المسليمن أن يتمسكوا بهذه القدوة الكبرى الذي هو رحمة للعالمين، وهذا يحقق ويعزز الوحدة بين الأمة دومًا".

يشار إلى أن تصريح الشيخ حميد شهرياري لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

