مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين
2025-09-12 16:56
مؤتمر صحافي الثلاثاء المقبل لإطلاق فعاليات الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة سماحة ‏السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار، نتشرف ‏بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى‎.‎

الزمان: يوم الثلاثاء الواقع في 16/09/2025 عند الساعة 11:00 قبل الظهر‎.‎

المكان: المركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات – الغبيري.‏

 

المصدر : العلاقات الإعلامية في حزب الله
لبنان العلاقات الإعلامية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة
