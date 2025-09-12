مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة سماحة ‏السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار، نتشرف ‏بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى‎.‎

الزمان: يوم الثلاثاء الواقع في 16/09/2025 عند الساعة 11:00 قبل الظهر‎.‎

المكان: المركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات – الغبيري.‏

المصدر : العلاقات الإعلامية في حزب الله

