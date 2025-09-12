لبنان
مؤتمر صحافي الثلاثاء المقبل لإطلاق فعاليات الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار، نتشرف بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى.
الزمان: يوم الثلاثاء الواقع في 16/09/2025 عند الساعة 11:00 قبل الظهر.
المكان: المركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات – الغبيري.