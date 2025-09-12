خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إصابات بعملية طعن بطولية داخل فندق في القدس المحتلة

خاص العهد

رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
خاص العهد

رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها

2025-09-12 17:12
53
مختار حداد - مراسل

57 مقالاً

لفت رئيس مجلس علماء فلسطين؛ الشيخ حسين محمد قاسم في تصريح خاص لموقع "العهد" إلى أن "فلسطين اليوم بالنسبة للعالم كله هي محور الكون، وليست فقط محور الأمة الإسلامية"، وقال: "لذلك لو رجعنا للتاريخ، من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ما من دولة قامت عبر التاريخ، إلا وفكّرت بالسيطرة على فلسطين"، وأشار إلى "أنهم كانوا يعتبرون أنهم إذا لم يسيطروا على فلسطين، فيكون حكمهم ناقصًا، وكانوا يريدون السيطرة على فلسطين؛ لأنها قلب الدنيا، لمزاياها الدينية والتاريخية والجغرافية والبركة الموجودة فيها".

وأضاف: "فلسطين هي مقدسة في عقيدة المسلمين جميعًا، وليست في قلب الفلسطينيين فقط، إنما في عقيدة وقلب كل المسلمين في كل الدنيا، فهي المركز وهي القرار والكون".

وتابع: "لو استطاع الصهاينة القضاء على غزة والضفة لن يبقى لا ممالك ولا حكومات ولا جيوش ولا حكم في الوطن العربي بل في الأمة الإسلامية"، وأوضح أن "غزة اليوم لا تدافع عن فلسطين فقط، بل غزة اليوم تدافع عن كل الأمة، لذلك واجب الأمة نصرة أهل غزة حتى لا تسقط الأمة بأسرها".

يشار إلى أن تصريح رئيس مجلس علماء فلسطين؛ الشيخ حسين محمد قاسم لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف، وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران أسبوع الوحدة الإسلامية الوحدة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ دقيقتين
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ
رئيس مجلس علماء فلسطين لـ "العهد": واجب الأمة نصرة غزة حتى لا تسقط بأسرها
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ شهرياري لـ
الشيخ شهرياري لـ "العهد": فلسطين تمتلك مكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعتين
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ
الإمام الأكبر في بوركينافاسو لـ "العهد": يجب على المسلمين جميعًا مساعدة الفلسطينيين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة