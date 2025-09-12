لفت رئيس مجلس علماء فلسطين؛ الشيخ حسين محمد قاسم في تصريح خاص لموقع "العهد" إلى أن "فلسطين اليوم بالنسبة للعالم كله هي محور الكون، وليست فقط محور الأمة الإسلامية"، وقال: "لذلك لو رجعنا للتاريخ، من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ما من دولة قامت عبر التاريخ، إلا وفكّرت بالسيطرة على فلسطين"، وأشار إلى "أنهم كانوا يعتبرون أنهم إذا لم يسيطروا على فلسطين، فيكون حكمهم ناقصًا، وكانوا يريدون السيطرة على فلسطين؛ لأنها قلب الدنيا، لمزاياها الدينية والتاريخية والجغرافية والبركة الموجودة فيها".

وأضاف: "فلسطين هي مقدسة في عقيدة المسلمين جميعًا، وليست في قلب الفلسطينيين فقط، إنما في عقيدة وقلب كل المسلمين في كل الدنيا، فهي المركز وهي القرار والكون".

وتابع: "لو استطاع الصهاينة القضاء على غزة والضفة لن يبقى لا ممالك ولا حكومات ولا جيوش ولا حكم في الوطن العربي بل في الأمة الإسلامية"، وأوضح أن "غزة اليوم لا تدافع عن فلسطين فقط، بل غزة اليوم تدافع عن كل الأمة، لذلك واجب الأمة نصرة أهل غزة حتى لا تسقط الأمة بأسرها".

يشار إلى أن تصريح رئيس مجلس علماء فلسطين؛ الشيخ حسين محمد قاسم لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف، وكذلك ذكرى مولد حفيده الإمام الصادق(ع).

