أصيب صهيونيان، ظهر يوم الجمعة 12/9/2025، بجراح، في عملية طعن داخل إحدى مطاعم غربي القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال منفذ العملية، بحسب إعلام العدو.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن فلسطينيًّا من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس (المحتلة) أقدم على طعن "إسرائيليين" اثنين داخل مطعم في فندق بمنطقة "تسوبار" في جبال القدس، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، والثاني بالطفيفة.

وقالت القناة الصهيونية إن "شرطيًا تصادف وجوده في المكان تمكّن من السيطرة على المهاجم واعتقاله"، بحسب تعبيرها.

وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عملية إطلاق نار مزدوجة داخل حافلة بمنطقة "رامت" في القدس، والتي أدت لمقتل 6 صهاينة وإصابة العشرات، فيما تم استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.

