خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إطلاق حملة لتعزيل الأقنية والمجاري في بلدة حزين استعدادًا لفصل الشتاء

فلسطين

إصابات بعملية طعن بطولية داخل فندق في القدس المحتلة
فلسطين

إصابات بعملية طعن بطولية داخل فندق في القدس المحتلة

2025-09-12 17:17
56

أصيب صهيونيان، ظهر يوم الجمعة 12/9/2025، بجراح، في عملية طعن داخل إحدى مطاعم غربي القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال منفذ العملية، بحسب إعلام العدو.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن فلسطينيًّا من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس (المحتلة) أقدم على طعن "إسرائيليين" اثنين داخل مطعم في فندق بمنطقة "تسوبار" في جبال القدس، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، والثاني بالطفيفة.

وقالت القناة الصهيونية إن "شرطيًا تصادف وجوده في المكان تمكّن من السيطرة على المهاجم واعتقاله"، بحسب تعبيرها.

وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عملية إطلاق نار مزدوجة داخل حافلة بمنطقة "رامت" في القدس، والتي أدت لمقتل 6 صهاينة وإصابة العشرات، فيما تم استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني القدس المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
إصابات بعملية طعن بطولية داخل فندق في القدس المحتلة
إصابات بعملية طعن بطولية داخل فندق في القدس المحتلة
فلسطين منذ ساعة
كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها دبابة
كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها دبابة "ميركافا" وسط جباليا شمال قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
سرايا القدس تقصف مستوطنة
سرايا القدس تقصف مستوطنة "نتيفوت" في غلاف غزة بالصواريخ
فلسطين منذ يوم
٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة
٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
فلسطين محور مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران 
خاص العهد منذ 3 دقائق
"أوفيك 19" أحدث قمر تجسسي "إسرائيلي"
عين على العدو منذ 30 دقيقة
مسيرات ووقفات حاشدة في اليمن تضامنًا مع غزة ووفاءً للشهداء
مسيرات ووقفات حاشدة في اليمن تضامنًا مع غزة ووفاءً للشهداء
عربي ودولي منذ 38 دقيقة
أئمة المساجد في صيدا: العدوان على قطر فرصة لقطع دول التطبيع علاقتها مع العدو
أئمة المساجد في صيدا: العدوان على قطر فرصة لقطع دول التطبيع علاقتها مع العدو
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة