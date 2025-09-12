أطلق اتحاد بلديات غربي بعلبك حملة ميدانية لتعزيل أقنية ومجاري المياه في بلدة حزين، بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد المهندس عباس العزير، وبالتنسيق الكامل مع بلدية حزين.

وشملت الحملة تنظيف الأقنية ورفع الأتربة والنفايات والعوائق التي قد تعرقل مجرى المياه، بهدف الحد من خطر الفيضانات والتجمعات المائية التي تضر بالبنى التحتية وتهدّد سلامة الأهالي وممتلكاتهم.

وأكد المهندس العزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة يعتمدها الاتحاد كلّ عام، تركز على الوقاية الاستباقية من الكوارث الناتجة عن تقلبات الطقس، مشددًا على أهمية تعاون البلديات والمجتمعات المحلية لضمان جهوزية البنى التحتية في كلّ البلدات.

من جهتها، ثمّنت بلدية حزين هذا التحرك، معتبرة أن التعاون القائم مع اتحاد البلديات يشكّل نموذجًا ناجحًا في خدمة الناس وتخفيف المعاناة عنهم، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية.

هذا، وأكد فريق العمل في الاتحاد أن الأعمال ستستكمل في عدد من البلدات الأخرى تباعًا، ضمن جدول زمني محدّد يغطي مختلف النقاط التي تشهد عادة انسدادات في المجاري خلال فصل الشتاء.

الكلمات المفتاحية