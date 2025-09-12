أدان أئمة المساجد في صيدا في خطب الجمعة العدوان الصهيوني الذي استهدف قادة حركة حماس وسيادة دولة عربية هي قطر التي "تعتبر من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة الأميركية التي توجد فيها أكبر قاعدة عسكرية لها في قطر التي لم تتحرك لحماية قطر التي تحتضنها".

ووجّه أئمة المساجد دعوة إلى الدول العربية وخصوصًا الخليجة إلى عدم الرهان على أميركا لحماية أنظمتها بعد أن أثبت العدوان الصهيوني على قطر أن الحليف الوحيد للولايات المتحدة الأميركية هو الكيان الصهيوني، وأن الدول العربية هي أتباع وليست حلفاء لها.

واستغرب أئمة المساجد نفي العديد من الدول العربية عبور طائرات العدوّ أجوائها، وتساءلوا "من أين وصلت إلى أجواء قطر لاغتيال قادة حماس؟ واعتبروا "العدوان على قطر فرصة لقطع الدول العربية المطبعة مع العدوّ العلاقة معه، وإعادة ترتيب العلاقة مع الإدارة الأميركية انطلاقًا من احترام الأخيرة لسيادة الدول العربية.

كما أدانوا المجازر التي يرتكبها العدوّ في قطاع غزّة بحق البشر والحجر والشجر والعدوان المستمر على اللبنانيين.

