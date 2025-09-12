خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مسيرات ووقفات حاشدة في اليمن تضامنًا مع غزة ووفاءً للشهداء
مسيرات ووقفات حاشدة في اليمن تضامنًا مع غزة ووفاءً للشهداء

2025-09-12 18:28
شهدت محافظةُ صنعاء، صباحَ اليوم الجمعة 12/9/2025، مسيراتٍ جماهيرية في ساحاتِ عددٍ من المديريات؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، تحت شعار: "وفاءً للشهداء.. لن نتراجعَ في إسناد غزّة مهما كانت التضحيات".

ولاقت التظاهرات التي انطلقت في ساحات مديريات مناخة وصعفان والحيمتَين (الداخلية والخارجية) وامتدت إلى قرى عدة، مشاركةً واسعةً من أبناءِ المحافظة عقب صلاةِ الجمعة، بحسب منظمي الفعاليات. وقال المشاركون إنَّ "الوقفات تعكسُ الوفاءَ للشهداء والمضيَّ على نهجهم في مواجهة مَن وصفوهم بـ"أعداء الأمة"".

وأعلن بيان صادر عن المسيرات والوقفات الجهوزية الكاملة والثبات على الموقف المساند لأبناء غزّة، مع التأكيد أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع.

وردّد المحتشدون هُتافات تؤكد أنَّ الشعبَ اليمنيَّ "لن يرضخ لأية ضغوطٍ أو تهديداتٍ، وأن قضيةَ فلسطين قضيةٌ جامعةٌ لكل المسلمين".

وأضاف البيان أن "المشاركين لا يكتفون بالمساندة الكلامية، بل يعلنون استعدادَهم "للانضمام إلى مراكزَ التدريبِ والتعبئةِ من أجل الاستعدادِ لخوض المعركةِ ضدّ العدو"، محمِّلين بعضَ الأنظمةِ العربيةِ مسؤوليةَ "التواطؤ" عبر الاكتفاء بالمشاهدة.

كما عبَّر البيان عن تضامنه مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومع دولةِ قطر إزاء الأحداث التي طاولت قياداتِها هناك.

وأشار المنظّمون إلى تأييدهم العمليات العسكرية التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية ضدّ كَيان العدوّ الـ "إسرائيلي"، ودعوا إلى بذلِ المزيدِ من الجهودِ لتطويرِ القدراتِ العسكريةِ لردعِ الصهاينة وشركائهم الأميركيين.

كذلك، شهدت محافظة صعدة، صباح اليوم الجمعة، توافدًا شعبيًّا غير مسبوق للمواطنين اليمنيين؛ من أجل المشاركة في المسيرات الحاشدة التي احتضنتها الساحة المركزية و41 ساحة أخرى في مختلف المديريات؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "وفاء للشهداء .. لن نتراجع في إسناد غزة مهما كانت التضحيات".

فلسطين المحتلة غزة اليمن
