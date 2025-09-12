شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعاصمتها طهران إقامة الدورة الـ39 لمؤتمر الوحدة الإسلامية، بحضور مفكّرين وعلماء وشخصيات من مختلف دول العالم، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ1500 للمولد النبوي الشريف وذكرى مولد حفيد الرسول (ص)، الإمام جعفر الصادق (ع).

وركّز المؤتمر الذي عُقِد هذا العام تحت شعار "نبي الرحمة والأمة الإسلامية"، على وحدة صفوف الأمة في مواجهة العدو الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني. وتحدّث عدد من المشاركين في المؤتمر لموقع "العهد" الإخباري عن أهمية توحيد صفوف الأمة؛ ليكون محورها فلسطين وغزة.

الشيخ زكزاكي: فلسطين قضية الشعوب الحرة

وفي تصريح خاص لموقع العهد الإخباري، قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا؛ الشيخ إبراهيم زكزاكي "الحمد لله، فكل من تحدث خلال المؤتمر كان حديثه حول الوحدة".

وأضاف: "كان محور الحديث عن كل ما يجري في فلسطين، وفلسطين تجمعنا؛ لأن قضيتها قضية الأمة بأكملها وليست قضية الشعب الفلسطيني فقط"، وأكد أن القضية الفلسطينية هي "قضية الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم بأجمعه".

وتابع: "ما يؤكد على أهمية القضية أن هناك تظاهراتٍ مستمرة في الغرب وفي أميركا نفسها ضد الصهاينة"، وأن "الإنسانية تجتمع حول دعم القضية الفلسطينية".

الشيخ شهرياري: فلسطين محور الوحدة

بدوره، شدّد الأمين العام لـ"المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية"؛ الشيخ حميد شهرياري، على أنّ "فلسطين تمتلك طاقة ومكانة كبيرة لتكون محور الوحدة الإسلامية".

وتابع قوله: "نحن، هذا العام، نحتفل بالذكرى الـ1500 لمولد النبي الأعظم سيدنا محمد (ص)، وهذا حدث كبير، ونحن ندخل في قرن إسلامي جديد وهذه فرصة لكي نؤكّد أنّ الرسول الأعظم (ص)، نظرًا إلى مكانته وشخصيته الشاملة والجامعة هو مصدر وحدتنا وقدوتنا، وأنّ على المسلمين أنْ يتمسّكوا بهذه القدوة الكبرى الذي هو رحمة للعالمين، وهذا يحقّق ويعزّز الوحدة بين الأمة دومًا".

الشيخ ويدورغو: دعم فلسطين واجب

من جهته، قال الإمام الأكبر في بوركينا فاسو؛ الشيخ عبد الله ويدورغو، إنّ "الكيان الصهيوني يقوم اليوم بحرب إبادة جماعية في فلسطين، ولا شك بأنّها بحاجة إلى مساعدة إخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وأشار إلى أنّ "الإسلام دائمًا ما يؤكّد على ضرورة أنْ نساعد إخواننا الذين هم بحاجة إلى المساعدة ويتعرّضون للظلم، ولذلك فعلى المسلمين جميعًا أنْ يكونوا يدًا واحدة؛ يتماسكون ويساعدون معًا إخوانهم الفلسطينيين، وهذا واجب علينا".

الشيخ حنينة: لإنقاذ فلسطين

من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس الأمناء في "تجمع العلماء المسلمين؛ الشيخ غازي حنينة، أنّ "فلسطين ـ حقيقةً ـ هي من بواكير الأعمال التي تعرّض لها رسول الله (ص)، أولًا في رحلة الإسراء والمعراج، والربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام".

وواصل قائلًا: "إنّ اهتمام الإسلام بفلسطين كان اهتمامًا من أول الدعوة الإسلامية، وعبر التاريخ كانت فلسطين هي في رحاب الإسلام"، وأشار إلى أنّ "القدس هي في مظلّة الإسلام، ومن هنا عندما نقول في مظلّة الإسلام يجب على المسلمين أنْ ينقذوها من براثن الصهيونية الشيطانية؛ هذه الصهيونية التي لا تريد لأتباع الرسالات أنْ يكون لهم دور، حتى اليهودية لا يريدون لها دورًا".

ولاحَظَ أنّ "النزاع اليوم بين اليهودية والصهيونية على مستوى العالم واضح، لم يعد خافيًا بل بات جليًّا"، ولذلك على كل مسلم ــ يضيف الشيخ حنينة ــ "أنْ يَشدَّ عزيمته من أجل إنقاذ القدس وفلسطين من براثن الصهيونية الشيطانية".

الشيخ قاسم: غزة تدافع عن الأمة

من جانبه، لفت رئيس مجلس علماء فلسطين؛ الشيخ حسين محمد قاسم إلى أن "فلسطين اليوم بالنسبة للعالم كله هي محور الكون، وليست فقط محور الأمة الإسلامية"، وقال: "لذلك لو رجعنا للتاريخ، من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ما من دولة قامت عبر التاريخ، إلا وفكّرت بالسيطرة على فلسطين"، وأشار إلى "أنهم كانوا يعتبرون، أنهم إذا لم يسيطروا على فلسطين، فسيكون حكمهم ناقصًا، وكانوا يريدون السيطرة على فلسطين؛ لأنها قلب الدنيا، لمزاياها الدينية والتاريخية والجغرافية والبركة الموجودة فيها".

وأضاف: "فلسطين هي مقدسة في عقيدة المسلمين جميعًا، وليست في قلب الفلسطينيين فقط، إنما في عقيدة وقلب كل المسلمين في كل الدنيا، فهي المركز وهي القرار والكون".

وتابع: "لو استطاع الصهاينة القضاء على غزة والضفة لن يبقى لا ممالك ولا حكومات ولا جيوش ولا حكم في الوطن العربي بل في الأمة الإسلامية"، وأوضح أن "غزة اليوم لا تدافع عن فلسطين فقط، بل غزة اليوم تدافع عن كل الأمة، لذلك واجب الأمة نصرة أهل غزة حتى لا تسقط الأمة بأسرها".

الكلمات المفتاحية