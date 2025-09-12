خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

طلائع الفجر والجماعة الإسلامية: تجديد العهد على خيار المقاومة
لبنان

طلائع الفجر والجماعة الإسلامية: تجديد العهد على خيار المقاومة

2025-09-12 19:18
60

عُقِدَ اللقاء الدوري بين طلائع الفجر والجماعة الإسلامية في مركز الطلائع، حيث جرى استعراض التطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر حول القضايا المصيرية التي تواجه الأمة والوطن.

وأدان المجتمعون في بيان العدوان الصهيوني على قطر وعلى قيادة حركة حماس، والاعتداءات على اليمن وسورية، والهجمات اليومية على لبنان. وأكدوا أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، وأن الشعوب وحدها صاحبة الحق في تقرير مصيرها.

وشددوا على التمسك بخيار المقاومة كخيار مشروع للدفاع عن الأرض والكرامة، وإدانة المجازر اليومية في غزّة، واستنكار الصمت العربي المطبق إزاءها.

وحذر المجتمعون من سعي "إسرائيل" بدعم أميركي إلى فرض "شرق أوسط جديد" تحت ولايتها، وتحويل الشعوب إلى أتباع وعبيد في إطار ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".

وأكدوا "ألَّا خيار أمام الشعوب العربية والإسلامية سوى المقاومة والوقوف صفًّا واحدًا من أجل كسر الحصار عن غزّة وإسقاط المشروع الصهيو-أميركي التوسعي"، مشددين على "أهمية التنسيق الدائم والتواصل المستمر لما فيه مصلحة أمتنا وأوطاننا".

كما أكد المجتمعون ثباتهم على نهج المقاومة وخيار الصمود، وتجديد العهد بالوقوف مع قضايا الأمة وحقوق شعوبها، حتّى إسقاط كلّ مشاريع الاحتلال والتبعية.

الكلمات المفتاحية
لبنان المقاومة الجماعة الاسلامية في لبنان
