في اليوم الـ707 من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه المكثّف على القطاع، الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025، ممّا أدّى إلى وقوع مجازر جديدة، في حين سجّلت مستشفيات القطاع حالتَي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد أكثر من 60 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 في مدينة غزة وشمال القطاع على الأقل، فيما ذكر مصدر في مستشفى "الشفاء"، أنّ 14 فلسطينيًّا استُشهدوا في غارة "إسرائيلية" على منزل في منطقة التوام في شمال مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ شهداء ارتقوا وأصيب عدد من الفلسطينيين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب دوّار 17 في غرب مدينة غزة.

بدوره، قال مصدر في المستشفى المعمداني: "إنّ طفلًا استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مُسيَّرة "إسرائيلية" في حي الدرج في المدينة نفسها".

وتحدّث مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ في القطاع عن ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

بدوره، أعلن "الهلال الأحمر الفلسطيني" عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف "إسرائيلي" على حي الزيتون في جنوب شرق المدينة ذاتها.

وقال مستشفى "العودة": إنّ "فلسطينيًّا من جامِعي الحطب استُشهد بنيران مُسيَّرة "إسرائيلية" في شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع"، فيما قال "مجمّع ناصر الطبي": إنّ "ثلاثة فلسطينيين استُشهدوا في قصف جوي "إسرائيلي" على حي الكتيبة في شمال مدينة خان يونس في جنوب القطاع".

كذلك، استُشهد فلسطينيان في قصف الاحتلال على منطقة أرميضة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستُشهد فلسطيني في قصف مُسيَّرة "إسرائيلية" على منطقة شمال غرب خان يونس، وفق "مجمّع ناصر الطبي".

كما أفاد المجمع عينه بارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس، وارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من طالبي "المساعدات" بنيران الاحتلال قرب مركز "مساعدات" في شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

في غضون ذلك، أكّد مصدر في مستشفى "شهداء الأقصى" وفاة الطفلة آمنة معروف من مدينة دير البلح في وسط القطاع، نتيجة سوء التغذية.

وفي سياق متصل، دمّر جيش الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين و11 منبى سكنيًا في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

ومنذ أيام قليلة، شرع الاحتلال في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة في مدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشرَّدة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.

بدوره، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ "أكثر من مليون إنسان فلسطيني، بينهم أكثر من ثلث مليون طفل، ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاهم، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب، برغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفّذها الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة لفرض جريمة "التهجير القسري"، حيث أكّد الاحتلال أنّ النزوح هذه المرّة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية".

وأكّد الإعلام الحكومي، في بيان، أنّ "منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي حشر الاحتلال فيها نحو 800 ألف نسمة وادّعى كذبًا أنّها "إنسانية آمنة"، تعرّضت لأكثر من 109 مرات من القصف، خلّفت أكثر من 2000 شهيد".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول جثامين 38 شهيدًا، إضافة إلى 200 جريح، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكّدة أنّ "عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ "حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى (أكثر من) 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة منذ 7 (تشرين الأول) أكتوبر 2023".

وأضافت: "بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء "المساعدات" 14 شهيدًا و143 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة".

وأشارت إلى أنّ "مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتَي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع عدد المتوفّين إلى 413 منهم 143 طفلًا. هذا، ومنذ إعلان IPC (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تستخدمه الأمم المتحدة) عن المجاعة في غزة، تمّ تسجيل 135 وفاة، من بينها 28 طفلًا".

الكلمات المفتاحية