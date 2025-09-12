باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليةَ الطعن التي نفّذها شاب فلسطيني داخل فندق في منطقة القدس المحتلة، الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025، وأكّدت الفصائل أنّها رد طبيعي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة وضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وفشل في إنهاء المقاومة.

فقد أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، في بيان، أنّ "عملية الطعن البطولية التي نفّذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس ظهر اليوم الجمعة، تأتي ردًّا طبيعيًّا على جرائم العدو الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكّل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة المتجذّر في نفوس أبناء شعبنا".

وذكرت الحركة أنّ "العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال المجرمين، تأتي في ظل حرب الإبادة المتواصلة في غزة والضفة الغربية، وجرائم العدو الممتدة التي طاولت دولنا العربية الشقيقة، وكان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة".

وشدّدت على أنّ "خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير".

بدورها، أكّدت "لجان المقاومة في فلسطين" أنّ "عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة هي رد طبيعي وحق مقدس لشعبنا؛ ردًّا على جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة وعلى قرارات الضم، والإرهاب الذي ينفّذه العدو ومستوطنوه في الضفة والقدس".

وأشارت لجان المقاومة، في بيان، إلى أنّ "عملية القدس المباركة هي ضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وهي تعبير عن فشل كل محاولات اقتلاع المقاومة وملاحقتها في الضفة المحتلة".

وقالت: "العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة والقدس تؤكّد أنّ العدو سيدفع ثمن جرائمه، وأنّ قيادة الكيان المجرم غارقة في البحث عن نصر وهمي زائف لن تصل إليه أبدًا".

من جهتها، باركت حركة الأحرار الفلسطينية العملية، مؤكدةً، في بيان، أنّ "استمرارية العمليات البطولية تُعَدُّ تحولًا كبيرًا في العمل المقاوم وإمكان الوصول والتنفيذ".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "فكرة وحيوية هذه العمليات تؤكّد على أنّ جذوة المقاومة مشتعلة ولن تنطفئ، مهما حاول الاحتلال ومنظومته الأمنية جاهدين إخمادها؛ لأنّ المقاومة أضحت خيار شعبنا للوصول إلى حريته وتحريره".

كذلك، طالبت الفلسطينيين بـ"المزيد من العمليات البطولية الفردية والجماعية، بكل الوسائل والأدوات، وإرباك ساحة العدو وجعله وقادته متخبّطين عاجزين" أمام عزم رجال فلسطين وإصرارهم، و"عاجزين عن تنفيذ مشاريعهم ومخطّطاتهم الاستعمارية التهويدية الفاشية في الضفة والقدس".

وأدّت عملية الطعن التي نفّذها شاب فلسطيني إلى إصابة مستوطنَين اثنين، وُصفَت جراح أحدهما بالمتوسطة إلى الخطرة. وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنّها "اعتقلت منفّذ العملية"، معلنة عن أنّه "شاب من مخيم شعفاط في شمال القدس".

الكلمات المفتاحية