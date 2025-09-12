قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنَّ "أيّ قوة في العالم لا تستطيع الطمع بنا ودفعنا إلى الاستسلام، إنْ اتّخذنا معًا القرار من أجل شموخ البلاد وعزّتها وتصرَّفنا بشكل صحيح".

وأضاف بزشكيان، خلال اجتماع "مجلس التخطيط والتنمية" في محافظة أردبيل في شمال غرب إيران، أنّ "الشعب الذي يقرّر معًا ويخطّط بشكل صحيح ومن أجل شموخ البلاد ورفعتها، فإنّ أحدًا لا يستطيع دفعه إلى الاستسلام".

ورأى أنّ "الخطوة الأولى تتمثّل في المعرفة، إذ يجب معرفة قدراتنا، وأن نعلم إلى أين نريد أنْ نتحرّك"، موضحًا أنّ "الاقتصاد يردُّ على هذه الأسئلة، وماذا يجب أنْ ننتج وبأيّ جودة وأيّ نسبة وكمية ننتج".

وتابع قائلًا: "يجب أنْ نقدّر مواردنا حق قدرها، كما يجب الإفادة من الخبرات الدولية. يجب أنْ ننجز دراسات علمية، ومن ثَمَّ نقرّر ما هي أفضل الأساليب الممكن اتّباعها".

