خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام
إيران

بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام

2025-09-12 21:59
20

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنَّ "أيّ قوة في العالم لا تستطيع الطمع بنا ودفعنا إلى الاستسلام، إنْ اتّخذنا معًا القرار من أجل شموخ البلاد وعزّتها وتصرَّفنا بشكل صحيح".

وأضاف بزشكيان، خلال اجتماع "مجلس التخطيط والتنمية" في محافظة أردبيل في شمال غرب إيران، أنّ "الشعب الذي يقرّر معًا ويخطّط بشكل صحيح ومن أجل شموخ البلاد ورفعتها، فإنّ أحدًا لا يستطيع دفعه إلى الاستسلام".

ورأى أنّ "الخطوة الأولى تتمثّل في المعرفة، إذ يجب معرفة قدراتنا، وأن نعلم إلى أين نريد أنْ نتحرّك"، موضحًا أنّ "الاقتصاد يردُّ على هذه الأسئلة، وماذا يجب أنْ ننتج وبأيّ جودة وأيّ نسبة وكمية ننتج".

وتابع قائلًا: "يجب أنْ نقدّر مواردنا حق قدرها، كما يجب الإفادة من الخبرات الدولية. يجب أنْ ننجز دراسات علمية، ومن ثَمَّ نقرّر ما هي أفضل الأساليب الممكن اتّباعها".

الكلمات المفتاحية
اميركا طهران الحكومة الاسرائيلية ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام
بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام
إيران منذ 41 دقيقة
العدوان على الدوحة العنوان الأول في الصحف الإيرانية خبرًا وتحليلًا
العدوان على الدوحة العنوان الأول في الصحف الإيرانية خبرًا وتحليلًا
إيران منذ يوم
هيئة الأركان الإيرانية: العدوان على قطر كشف أنّ واشنطن لا تولي أي اهتمام لحلفائها
هيئة الأركان الإيرانية: العدوان على قطر كشف أنّ واشنطن لا تولي أي اهتمام لحلفائها
إيران منذ يومين
عراقتشي: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يراعي المخاوف الإيرانية
عراقتشي: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يراعي المخاوف الإيرانية
إيران منذ يومين
مقالات مرتبطة
بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام
بزشكيان: أيّ قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام
إيران منذ 41 دقيقة
الأمم المتحدة تقر
الأمم المتحدة تقر "إعلان نيويورك" المتعلّق بـ "حل الدولتين" وتندّد بالحرب على غزة
عربي ودولي منذ 59 دقيقة
الشيخ ماهر حمود: ما من حلفاء للولايات المتحدة بل أتباع
الشيخ ماهر حمود: ما من حلفاء للولايات المتحدة بل أتباع
لبنان منذ 23 ساعة
ندوة قانونية في المركز الاستشاري حول قرار الحكومة
ندوة قانونية في المركز الاستشاري حول قرار الحكومة "حصر السلاح": تحذيرات من التداعيات 
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة