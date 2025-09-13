في اليوم الـ٧٠٨ من استئناف العدوان على غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" قصف مناطق في القطاع مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٧٠ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

ودمرت طائرات حربية "إسرائيلية" ١٧ منزلًا ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة عدا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة وشرّدت مئات المواطنين والنازحين في محيطها.

كما دمر الجيش "الإسرائيلي" بنك القدس في حي الرمال غربي مدينة غزة

وأنهى الدفاع المدني بعد أيام جهوده في انتشال جثامين ٧ شهداء من منزل لعائلة الحصري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ١٤ فلسطينيًا في غارة "إسرائيلية" على منزل لعائلة السلطان بحي التوام شمالي مدينة غزة، إضافة إلى وجود عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل.

واستشهد طفل وأصيب آخر بنيران الجيش الإسرائيلي في محيط مسجد السيد هاشم بحي الدرج في مدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" في قرية المغراقة وسط القطاع إضافة إلى عدد من المصابين قرب مركز المساعدات الأميركية في وسط القطاع.

جنوب القطاع، استشهد العميد جاسر المشوخي مدير شرطة محافظة رفح سابقًا في قصف "إسرائيلي" على مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان في قصف "إسرائيلي" على منطقة أرميضة في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد ١٠ مواطنين في جنوب قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٦٤٧٥٦ شهيدًا و ١٦٤٠٥٩ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ ١٨ آذار/مارس ١٢٢٠٦ والمصابين ٥٢٠١٨ .

بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٤٧٩ والمصابين أكثر من ١٨٠٩١.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤١٣ حالة وفاة من ضمنهم ١٤٣ طفلًا.

