اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 13 أيلول 2025 بملفات متعلقة بالاتفاق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآفاقه، وبالهجوم الصهيوني على قطر، والذي يبرز صحة منطق إيران تجاه الكيان الصهيوني، وأنه غدة سرطانية في المنطقة.

متطلبات التعاون مع الوكالة

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة وطن أمروز: "مساء الثلاثاء الماضي، وبينما لم تُكشف أبعاد الهجوم الغريب الذي شنّه الكيان الصهيوني على قطر بعد، نُشر خبر الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: "توقيع عراقتشي وغروسي على بروتوكول تعاون جديد بين إيران والوكالة"، وقبل ثلاثة أشهر، وتحديدًا عندما هاجم الكيان الصهيوني إيران، انقطعت العلاقة بين إيران والوكالة؛ وهي علاقة شهدت تقلبات عديدة خلال العقد الماضي؛ وهي علاقة، وفقًا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ضرورية ويجب النظر إليها بعيدًا عن ضعف مديريها".

وأضافت الصحيفة: "القضية التي اتفق عليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والمدير العام المثير للجدل للوكالة رافايل غروسي، هي كيفية التعامل مع الوضع الجديد بعد حرب الـ 12 يومًا، وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، تناول غروسي على الفور أهم قضية خلافية، وأعلن أن عمليات التفتيش ستُعاد إلى إيران دون قيد أو شرط وبشكل شامل، ومع ذلك، أوضح عراقتشي أنه لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في ظروف تعرضت فيها منشآت خاضعة لضماناتها لهجوم متعمد وتضرر، وأن الإطار الحالي لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين إيران والوكالة - المصمم للظروف العادية - لا يستجيب عمليًا للوضع غير المسبوق الناجم عن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة والعدو "الإسرائيلي"".

وبحسب الصحيفة، ينبغي النظر في عدة نقاط بالغة الأهمية، ومن الضروري لفريق التفاوض الإيراني مراعاة هذه النقاط:

.1 بالنظر إلى السلوك غير المسؤول للوكالة في حادثة الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك بناءً على القانون الذي أقره البرلمان بشأن كيفية التعاون مع الوكالة، ينبغي أن يكون وصول الوكالة أكثر محدودية من الشروط التي كانت سائدة قبل حرب الـ 12 يومًا المفروضة. ويجب أن يكون لدى إيران رد عملي على السلوك السياسي وغير المسؤول للوكالة، لأنه يتماشى مع كل من حماية المصالح الوطنية وضمان ألا يصبح هذا السلوك إجراءً سياسيًا معاديًا لإيران.

2. إن المخاوف الأمنية الإيرانية بشأن وصول النظام الأميركي و"الإسرائيلي" إلى المعلومات المتعلقة بالمنشآت النووية التي تعرضت للهجوم، وكذلك احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، خطيرة للغاية. لذلك، يجب تطبيق هذه المخاوف ومتطلباتها في أي نوع من التعاون مع الوكالة. على وجه الخصوص، لا ينبغي أن يؤدي هذا التعاون إلى تقييم دقيق من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمدى الضرر الذي لحق بالمنشآت التي تعرضت للهجوم، ولا إلى تحديد وضع احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪.

3. بعد الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، يجب أن يكون أي تعاون مع الوكالة جزءًا من مفاوضات مع إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، مفاوضات واتفاقية يجب أن تحدد بشكل قاطع مطلب إيران، أي رفع العقوبات.

4. يجب أن يكون أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروطًا بتحديد مسألة تفعيل آلية الزناد. وفقًا لذلك، ونظرًا لطبيعة سلوك أوروبا وسياستها تجاه إيران، لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفعيل إطار التعاون بين إيران والوكالة وتنفيذه قبل تحديد آلية الزناد.

الهجوم الصهيوني على قطر يثبت صحة المنطق الإيراني

في سياق آخر، كتبت صحيفة كيهان: "بعد عدوان الكيان الصهيوني على قطر، والذي أعقب عدوانه على سورية ولبنان واليمن وفلسطين وإيران، واعتراف نتنياهو الصريح بأنه يسعى لتحقيق مخطط "إسرائيل الكبرى"، اتضحت أكثر من أي وقت مضى أهمية وصحة منطق إيران القائل بأن "إسرائيل" غدة سرطانية وبالتالي يجب محوها من على وجه الأرض".

ورأت الصحيفة أن هجوم العدو الصهيوني على الدوحة، عاصمة قطر ومقر المفاوضات مع حماس، يوم الثلاثاء الماضي، يعد حدثًا هامًا، سواء بسبب العدوان نفسه - الذي أظهر أن اغتيال المسؤولين وتجاهل القانون الدولي أصبحا روتينًا لدى الصهاينة الأشرار - أو بسبب الدولة التي شُنّ عليها هذا العدوان العسكري.

ولفتت الصحيفة إلى أن قطر ترتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع الولايات المتحدة والغرب - حتى مع الكيان الصهيوني - وقد أوكلت إليهم مسؤولية أمنها بالكامل، بينما تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، ولطالما كانت حاضنة متفائلة للمفاوضات بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، وعندما تغزو "إسرائيل" دولة مثل قطر، بضوء أخضر وعلمٍ كامل من الولايات المتحدة، وتعلن رسميًا أنها ستشن هجومًا عسكريًا على أي دولة في المنطقة تستضيف من يعتبرهم الصهاينة أعداءً، فهذا يعني أن أي دولة في المنطقة لن تكون بمنأى عن ورم "إسرائيل" السرطاني.

وقالت: "بعد الهجوم على قطر - الذي جاء بعد لبنان وسورية واليمن وفلسطين وإيران وغيرها - أعلن الصهاينة لمصر وتركيا ودول أخرى، أنهم سيغزون أراضيها أيضًا إذا لزم الأمر، وإذا ما استضافت مسؤولين من حماس، وهنا يُطرح السؤال: عندما تُهاجم دولة في نفس موقع قطر، وهي دولةٌ تابعةٌ تمامًا لأميركا والغرب، ولطالما تصرفت وفقًا لمصالح الكيان الصهيوني، فإن دولًا أخرى، وخاصةً الدول العربية، ستُهاجم أيضًا في المقام الأول، وهنا يجب أن نؤكد مجددًا على منطق إيران ورؤيتها الصحيحة تجاه "إسرائيل"".

الوصفة الروسية لعلاج سوق الأوراق المالية

بدورها، ذكرت صحيفة إيران: "على الرغم من بعض الاختلافات، تتشابه أسواق الأسهم الإيرانية والروسية في العديد من الجوانب الهيكلية، ونتيجةً لذلك، تُتيح تجربة الحرب الأوكرانية وتأثيرها على سوق الأسهم الروسية فهمًا أعمق للوضع الراهن لسوق الأسهم الإيرانية. وتُركز مؤشرات أسواق كلا البلدين على السلع الأساسية، كما أن الثقل الكبير للنفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات يجعلها حساسة لتقلبات الأسعار العالمية. ويُؤدي دخل الشركات الكبرى بالدولار، إلى جانب نفقاتها بالعملة المحلية بشكل رئيسي، إلى إضعاف العملة الوطنية، وهو ما يُفيد المُصدرين عادةً، ويؤدي في النهاية إلى نمو المؤشر. وتُلحق المخاطر الجيوسياسية والعقوبات في كلا البلدين ضررًا بالغًا بأسواق الأسهم، وتؤثر بشكل مباشر على السيولة وتكلفة رأس المال وإمكانية الحصول على النقد الأجنبي".

وأوضحت: "إلى جانب هذه التشابهات الهيكلية العميقة، فإن الاختلافات، مثل الحضور القوي للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الروسية، واختلاف طريقة تسعير الأسهم في البلدين، والأهم من ذلك، ارتفاع جودة الحوكمة الاقتصادية في روسيا، هي اختلافات يجب مراعاتها عند مقارنة أسواق الأسهم في البلدين، وفي بعض الحالات، يمكن أن يساعد وجود هذه الاختلافات في استخلاص رؤى أكثر دقة".

وتابعت: "من أهمّ دروس التجربة الروسية أن تأثير الخوف والذعر على سوق الأسهم مؤقت، وأنّ ما يُحدّد وضع السوق في نهاية المطاف هو الظروف الحقيقية للاقتصاد وأسعار الفائدة، لذلك، فإن المفتاح الوحيد لإنقاذ السوق هو إنقاذ الاقتصاد أولًا، كما اتخذ صانع السياسة الروسي قراراته بصبر. في إيران، يمكن لمجموعة من القرارات الاقتصادية التي تُشير إلى تحسن الحوكمة الاقتصادية أن يكون لها تأثير أسرع على سوق الأسهم مقارنةً بروسيا، يتضمن تحسين الحوكمة الاقتصادية مجموعة من القرارات التي تؤدي في النهاية إلى الحد من الاختلالات (المصرفية، والطاقة، والمالية، بالإضافة إلى السياسات التي تُبدّد موارد النقد الأجنبي المحدودة) في الاقتصاد، مما يُخفّض بدوره توقعات التضخم وأسعار الفائدة في آنٍ واحد، ويمكن أن يؤثر على قرارات المستثمرين من خلال إرسال إشارة إلى تحسن الحوكمة".

