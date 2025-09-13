خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

اليمن تعلن استهداف
عربي ودولي

اليمن تعلن استهداف "يافا" بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"

2025-09-13 10:20
بـ"فلسطين 2" الانشطاري.. القوات المسلحة اليمنية تضرب أهدافًا حساسة في "تل أبيب"
49

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ القوّة الصاروخية عملية عسكرية، فجر اليوم السبت 13 أيلول/سبتمبر 2025، في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلّة.

وفي بيان، قالت القوات المسلّحة، "إنّ صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري متعدّد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في يافا المحتلّة، مؤكدةً تحقيق العملية أهدافها بنجاح".

وأشارت، إلى أنّ هذه العملية جاءت نصرةً للشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزّة. كما أنّها "في إطار الرد على العدوان "الإسرائيلي"  على بلدنا".

كذلك شدّدت على أن "الشعب اليمني العظيم، شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان "الإسرائيلي" الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوَّعين في فلسطين".

وأضافت في هذا السياق: "أنّ شعبنا لن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين".

كما أكّدت القوات المسلّحة اليمنية، في بيانها، استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات "دفاعًا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادًا لإخواننا الصامدين في غزّة حتّى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

ويوم الخميس، قالت وزارة الصحة اليمنية، "إنّ حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف ارتفعت إلى 46 شهيدًا و165 جريحًا، في حصيلة غير نهائية"، مشيرةً إلى أنّ من بين الضحايا عددًا كبيرًا من النساء والأطفال.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة اليمن القوات المسلحة اليمنية
