مسؤول قطاع صيدا في حزب الله يستقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
2025-09-13 11:44
استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في مدينة صيدا، الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير مدينة صيدا برئاسة مختار حي الشارع الأستاذ أسامة البني، في زيارة خاصة ضمن جولة على مختلف الفعاليات السياسية في المدينة لمناسبة انتخابها. 

وضم وفد الرابطة المخاتير: نائب الرئيس مصطفى حبلي، أمين السر مصطفى رفاعي، أمين الصندوق عز الدين كرجية، مفوض الرابطة لدى الحكومة بلال زيتوني، مسؤول العلاقات العامة نعمان عفارة وعضو الهيئة الإدارية محمود السيد بحضور أعضاء لجنة العلاقات في قطاع صيدا في حزب الله الحاج أحمد الجبيلي والدكتور أحمد دكور والحاج محمد كوثراني.

واطلع البني ووفد الرابطة ضاهر على أجواء انتخابات الرابطة، والتي أدت إلى فوز أعضاء الهيئة الإداريّة بالتزكية، والتي تعكس روح التضامن الداخلي بين مخاتير المدينة، مؤكدين انفتاح الرابطة على التواصل والتعاون مع جميع فعاليات المدينة السياسية والدينية ومكوناتها كافة.

وجرى، خلال اللقاء، عرض لرؤية الهيئة الإدارية الجديدة في عملها المستقبلي لتنظيم عمل المخاتير في مختلف الدوائر والمصالح الرسمية وكيفية العمل على معالجة المشكلات التي تواجههم، إلى جانب تعزيز دور المخاتير ومتابعة شؤونهم وقضاياهم كلهم. 

بدوره، توجه الشيخ ضاهر، وباسم قيادة حزب الله، بالتهنئة والتبريك للهيئة الإداريّة الجديدة لفوزها بالتزكية، مؤكدًا وقوف حزب الله إلى جانب الرابطة ومخاتير المدينة لما فيه مصلحتهم ومصلحة المواطنين.
 

