أطلق نادي سحمر الرياضي دورة "روح الشهداء"، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية في البقاع الغربي، وذلك برعاية رئيس بلدية سحمر محمد الخشن وحضور رئيس النادي محمد كريم وأعضاء الهيئة الإدارية وفعاليات تربوية ورياضية ومخاتير البلدة وعوائل الشهداء.

استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس بلدية سحمر محمد الخشن كلمة أكد فيها أن الرياضة هي مدرسة للقيم والأخلاق، وليست مجرد منافسة على إحراز الأهداف، مشددًا على أن هذه الدورة تأتي وفاءً للشهداء الذين قدّموا أغلى ما يملكون كي نحيا بعزّة وكرامة.

ودعا الشباب المشاركين إلى أن يجعلوا من هذه الدورة رسالة عهد ووفاء لدماء الشهداء الزكية، وأن يتمسكوا بالقيم والمبادئ التي استشهدوا من أجلها.

من جهته، ألقى عضو إدارة النادي محمد منعم كلمة باسم نادي سحمر الرياضي، استحضر فيها صمود البلدة وتضحيات أبنائها، مؤكدًا أن الشهداء هم أبطال الميدان والنادي، وأن تكريم عوائلهم ليس مجرد كلمات، هي فعل مستمر بالتنظيم والعمل. ولفت إلى أن النادي شكّل على الدوام مساحة للتربية والوحدة واحتضان الطاقات الشبابية.

بعدها، حرّك رئيس البلدية كرة انطلاق الدورة إيذانًا ببدء المنافسات، وسط أجواء حماسية جمعت بين الروح الرياضية والوفاء للشهداء.

واختُتم الحفل بتكريم عوائل الشهداء الرياضيين وتقديم الدروع التقديرية عربون وفاء لتضحياتهم، في مشهد جسّد معاني العزّة والانتماء والوفاء لمسيرتهم.

