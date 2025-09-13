أحيا حزب الله وعوائل الشهداء مناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد المجاهد حسن محمد الحرشي والذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد محمد قاسم الشاعر؛ وذلك في في حسينية بلدة سحمر.

حضر المناسبة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب رجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وعوائل الشهداء وحشد كبير من الأهالي.

تخلل المناسبة عرض تقارير مصوّرة عن حياة الشهداء وسيرهم الجهادية، وما تركوه من إرث من التضحية والعطاء.

وقد خيّم جوّ من الوفاء والاعتزاز، فقد عبّر الحضور عن تقديرهم لمسيرة الشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً للوطن وكرامة شعبه. كما تلى الشيخ حسين قمر مجلس عزاء حسيني، وكانت باقة من الأناشيد للمنشد محمد محمد وفرقته.



الكلمات المفتاحية