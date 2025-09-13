خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

لبنان

حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر
لبنان

حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر

2025-09-13 12:13
23

أحيا حزب الله وعوائل الشهداء مناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد المجاهد حسن محمد الحرشي والذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد محمد قاسم الشاعر؛ وذلك في في حسينية بلدة سحمر.

حضر المناسبة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب رجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وعوائل الشهداء وحشد كبير من الأهالي.

تخلل المناسبة عرض تقارير مصوّرة عن حياة الشهداء وسيرهم الجهادية، وما تركوه من إرث من التضحية والعطاء. 

وقد خيّم جوّ من الوفاء والاعتزاز، فقد عبّر الحضور عن تقديرهم لمسيرة الشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً للوطن وكرامة شعبه. كما تلى الشيخ حسين قمر مجلس عزاء حسيني، وكانت باقة من الأناشيد للمنشد محمد محمد وفرقته.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله سحمر
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر
حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر
لبنان منذ 38 دقيقة
سحمر تنبض بروح الشهداء… انطلاق دورة رياضية وفاءً لتضحياتهم
سحمر تنبض بروح الشهداء… انطلاق دورة رياضية وفاءً لتضحياتهم
لبنان منذ 43 دقيقة
مجزرة طريق المطار 13 أيلول 1993
مجزرة طريق المطار 13 أيلول 1993
لبنان منذ 43 دقيقة
المقداد: سلاحنا باقٍ في أيدينا والأيام بيننا
المقداد: سلاحنا باقٍ في أيدينا والأيام بيننا
لبنان منذ 55 دقيقة
مقالات مرتبطة
حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر
حزب الله يحيي أربعينية استشهاد حسن الحرشي وسنوية الشهيد الشاعر في سحمر
لبنان منذ 38 دقيقة
سحمر تنبض بروح الشهداء… انطلاق دورة رياضية وفاءً لتضحياتهم
سحمر تنبض بروح الشهداء… انطلاق دورة رياضية وفاءً لتضحياتهم
لبنان منذ 43 دقيقة
مجزرة طريق المطار 13 أيلول 1993
مجزرة طريق المطار 13 أيلول 1993
لبنان منذ 43 دقيقة
مسؤول قطاع صيدا في حزب الله يستقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
مسؤول قطاع صيدا في حزب الله يستقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة