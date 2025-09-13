خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم

2025-09-13 16:53
أقيم مهرجان الشهيد محمد عماد الزين (ملاك بنت جبيل) والشهداء الرياضيين في مدينة بنت جبيل، تحت رعاية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، ممثلًا برئيس اتحاد الجنوب الفرعي إبراهيم دبوق، وبحضور الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف "أبي فراس"، رئيس بلدية بنت جبيل محمد بزي، رئيس نادي السلام صور علي نعمة، إلى جانب فاعليات اجتماعية ورياضية وحشد كبير من أبناء المدينة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلته كلمة الرياضيين التي ألقاها إسماعيل الموسوي، مؤكدًا على أن "الشهيد ملاك لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل كان قدوة في الأخلاق وفارسًا في الميدان، ونجمًا في السماء"، مضيفًا أن "ذكراه ستبقى حاضرة في القلوب دائمًا، كإنسان رحل في قمة عطائه وارتقى شهيدًا في زمن قلّ فيه الشرفاء".

بدوره، ألقى رئيس النادي السلام صور نعمة كلمة شدد فيها على "مكانة بنت جبيل في التاريخ والرياضة"، مشيرًا إلى أن "العودة لإقامة مثل هذه المهرجانات تشكّل لوحة من الصمود والثبات والتحدي وعدم الاستسلام".

وقال رئيس البلدية بزي، إن "الاستثمار في الرياضة هو استثمار في شباب أقوى وأكثر صحة وإنتاجية"، مؤكدًا أن "الرياضة ضرورة لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل". وذكر بزي تجربة تأسيس نادي رياضي كان من أركانه الشهيد ملاك، والذي وصل إلى مراتب متقدمة بين أندية الدرجة الثانية، لافتًا إلى أن "الظروف الصعبة في أثناء العدوان أجبرت البلدية على التراجع مؤقتًا عن هذا الحلم، مع التأكيد على السعي لإعادة تحقيقه من جديد من خلال تطوير المنشآت الرياضية ودعم المدارس والفرق الرياضية بالتعاون مع الجهات المانحة ووزارة الشباب والرياضة ومجلس الجنوب".

من جانبه، ألقى دبوق كلمة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن "المهرجان يجمع الاحتفاء بالرياضة وتكريم شهداء الوطن والرياضة، ومنهم الشهيد البطل محمد عماد الزين والمقدم الشهيد محمد فرحات"، معتبرًا أن "تكريم الشهداء الرياضيين ليس مجرد احتفال رمزي، بل رسالة حياة تؤكد أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا لمواصلة المسيرة".

ونقل دبوق تحيات وتقدير رئيس الاتحاد هاشم حيدر، مؤكدًا "حرص الاتحاد على دعم هذه المبادرات الرياضية التي تعيد الحياة إلى الملاعب في القرى الأمامية، وتمنح الشباب مساحة للتعبير عن طاقاتهم بعيدًا عن الضغوط والتحديات"، مشدّدًا على أن "كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل وسيلة لتعزيز الانتماء والالتفاف حول قيم المحبّة والتعاون، داعيًا البلديات والأندية والجمعيات إلى التعاون لإعادة الرياضة إلى مكانتها التاريخية والثقافية في القرى.

كما تم تكريم المقدم الشهيد فرحات، حيث تسلمت درعه عائلته عبر شقيقته رنا فرحات التي أعربت عن شكرها للمنظمين والاتحاد على تكريم بطل من بلادها.

وفي ختام المهرجان، وزعت الدروع على اللاعبين وعوائل الشهداء تقديرًا لتضحياتهم الجسام.

