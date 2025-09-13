استقبل رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، في مقر الجمعية في بر الياس – البقاع الأوسط، وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين، بحضور رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضا الميس، والنائب السابق الدكتور عاصم عراجي، والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، وأعضاء من المجلس المركزي في الجمعية، وفعاليات اجتماعية ودينية.

وجاءت الزيارة عقب جولة تفقدية قام بها وزير الصحة إلى مستشفى بر الياس الحكومي، حيث شدّد على أهمية تفعيل هذا المرفق الصحي الحيوي للمنطقة التي وصفها بأنها "بيت للجميع بكل أطيافها وتنوّعها، ومثال للوحدة التي تسمو فوق الطائفية والسياسة"، مؤكداً أن "الحاجات الصحية في البقاع كثيرة، والدولة قد تغيب أحياناً عنها، لكن التعاون بين الوزارة وأهالي المنطقة والبلدية والجمعيات الأهلية قادر على سدّ هذا النقص".

من جهته، رحّب الشيخ القطان بالوزير نصر الدين والحضور، مؤكداً أن بر الياس "تزهو بحضور معالي الوزير صاحب الأيادي البيضاء". وأضاف: "نحن على يقين أن مستشفى بر الياس سيرى النور في عهدك، وأن هذه الزيارة التفقدية ستكون مقدمة لافتتاح قريب بإذن الله".

وشدّد القطان على أن "المواجهة مع العدو "الإسرائيلي" الذي يعتدي على أرضنا وسمائنا وبحرنا، ويتربّص بلبنان وغزة وفلسطين، لا تكون فقط بالبندقية، بل أيضاً بفتح المستشفيات والجامعات والمدارس، والعمل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً".

