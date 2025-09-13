أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أنَّ "من يدفع الدماء في سبيل ‏الله والوطن والكرامة والعزّة لا يمكن أن تكون تضحياته أقل شأنًا من أي عطاء آخر بل هي أسمى ‏التضحيات على الإطلاق".

وفي كلمة له خلال رعايته حفل التخرّج السنوي الذي أقامته ‏ثانوية المهدي الشرقية في حسينية بلدة الدوير بمشاركة شخصيات وفعاليات، أوضح عز الدين أنّ "الدماء التي تُبذل في سبيل الأرض والانتماء إليها تمثل أرقى معاني الصمود والتجذر، وما ‏نشهده في غزة وجنوب لبنان هو خير نموذج لهذه القيمة الإنسانية والوطنية التي نفتخر بالانتماء إليها، ‏ونؤكد أنّ أحدًا في الدنيا لن يستطيع أن يقتلعنا من أرضنا طالما نحن ثابتون وصامدون في مواجهة العدو ‏مهما بلغت قوته".‏

ولفت عز الدين إلى أنّ "المقاومة الإسلامية وُجدت كردّ طبيعي على الاجتياح "الإسرائيلي"، وتميّزت هذه المقاومة ‏بصدق مبادئها وانتمائها وبذلها وعطائها من القيادة إلى الكوادر والمجاهدين والبيئة الحاضنة"، وأضاف أنّ ‏"هذه المقاومة تحمّلت عن لبنان بأسره أعباء المواجهة، واستطاعت من خلال العمليات أن تفرض خلال 18 ‏عامًا معادلة التحرير والانتصار على العدو الصهيوني، وهو انتصار لم يكن لبنانيًّا فقط، بل انتصار عربي ‏تاريخي تحقق دون أي قيد أو شرط".‏

وجدّد عز الدين التذكير بأنّ "العدو "الإسرائيلي" ما كان ليستطيع التمادي لولا الدعم الأميركي المباشر، وأنّ ‏أميركا التي تدّعي مساعدة لبنان على بناء الدولة والإصلاحات والتعيينات إنما تدخلت بشكل مباشر ووقح ‏في شؤوننا الداخلية وهدّدت وتوعّدت حتى على لسان الرئيس الأميركي ترامب"، وأشار إلى أنّ "كل ما ‏تقوم به أميركا يصب في خدمة المصالح الصهيونية وتأمين الأمن والاستقرار للكيان الغاصب، وهي التي ‏دعمت العدو في إرهاب الناس وقتلهم وترويعهم وخلق اضطرابات داخلية"، معتبرًا أنّ "ذلك يفرض موقفًا ‏واضحًا من الحكومة أقلّه استدعاء السفيرة الأميركية ومساءلتها، ويفرض أيضًا موقفًا موحّدًا من الرؤساء ‏الثلاثة والقوى السياسية التي لطالما تحدثت عن السيادة ورفض التدخلات الخارجية".‏

وأشار عز الدين إلى أنّ "السلاح الذي تمتلكه المقاومة هو قوة للبنان وللدولة، والدليل أنّ الجيش اللبناني ‏استفاد منه عام 2017 في مواجهة الجماعات التكفيرية"، ولفت إلى أنّ "الحديث عن نزع السلاح هو محاولة خطيرة لنزع قدرة ‏لبنان على الدفاع عن نفسه؛ لأن المعادلة واضحة: نزع السلاح يعني اجتياحًا بريًّا جديدًا ضمن إطار ‏المشروع الصهيوني التوسُّعي كما حصل في سورية".‏

وختم عز الدين كلمته بالتأكيد على أنّ "هذا السلاح ليس أمانة لدى قيادة حزب الله أو كوادره فحسب، بل ‏أصبح أمانة في أعناق أغلب الشعب اللبناني الذي يرفض تسليمه؛ لأنه يشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على ‏لبنان ووحدته وسيادته"، مشددًا على أنّ "وحدة الموقف الداخلي والتشبُّث بخيار المقاومة هما السبيل الوحيد ‏لمواجهة العدوان "الإسرائيلي" وحماية الوطن من كل التهديدات الخارجية".‏



