في مشهد رياضي حيوي جسّد روح الشباب والتعاون، اختُتمت الأنشطة الصيفية في مدينة بعلبك بمهرجان رياضي واسع أقيم عصر السبت 13 أيلول/سبتمبر 2025 في مرجة رأس العين، وذلك ضمن فعاليات "مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك 2025".

وشهد المهرجان مشاركة عشرات الفرَق من مختلف أحياء المدينة والقرى المجاورة، حيث تنافسوا في أجواء مليئة بالحماس على مجموعة من الألعاب الرياضية الترفيهية، شملت:



- كرة قدم الشوارع (3 لاعبين)

- كرة الطائرة (3 لاعبين)

- تنس فوت بول (لاعبان)

- كرة الطاولة (لاعبان)

- شدَّ الحبل (6 لاعبين)

- الرفعة المميتة (Deadlift) (لاعبان)

وشكَّلت هذه الألعاب مساحة للتحدّي الإيجابي والتفاعل البنّاء بين المشاركين، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى الموقع لمتابعة المنافسات وتشجيع اللاعبين.

وأكد القائمون على النشاط، أن الهدف من المهرجان كان ترسيخ ثقافة الرياضة كوسيلة لتعزيز الصداقة والتواصل بين الشباب، إلى جانب الاحتفال بنجاح الأنشطة الصيفية التي احتضنتها المدينة خلال موسم 2025.

ويُشار إلى أن النشاط نُظّم بالتعاون بين بلدية بعلبك، وجمعية تجار بعلبك، ونقابة أصحاب المهن، ونقابة تجار البقاع، واتحاد بلديات بعلبك، في خطوة تضاف إلى جهود تنشيط الحركة السياحية والتجارية في المدينة.

الكلمات المفتاحية