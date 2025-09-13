خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الموسوي: العدوُّ الصهيوني يواصل العدوان وعندنا لا ينطقون إلَّا بـ
لبنان

الموسوي: العدوُّ الصهيوني يواصل العدوان وعندنا لا ينطقون إلَّا بـ "نزع سلاح المقاومة"

2025-09-13 19:11
40

صدر عن المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ السيد حسين الموسوي البيان الآتي:
العدوّ الصهيوني يذبح أهلنا في فلسطين ويجعلهم يموتون جوعًا، يدمّر، يحرق، يهجّر، يُبيد.. إلخ. و(يعتدي) في لبنان على أهلنا وسيادتنا ومائنا وأرضنا وسمائنا، وفي سورية واليمن والعراق وإيران وقطر…. ويعلن أنه مستمر في هذا النهج بلا توقف، لا في الزمان ولا في المكان!
وعندنا لا يرَوْن، ولا يسمعون ولا يشعرون، ولا ينطقون إلَّا: نزع سلاح المقاومة التي حررتهم وحفظت أعراضهم!. 
ساء ما تحكمون! من الأجيال لا تخجلون! أيها التائهون المقامرون بمصير وطننا جميعًا! لا جغرافيا تهمكم، ولا تاريخ يعنيكم. ألا لعنة الله على الظالمين!

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الكيان الصهيوني
