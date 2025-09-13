خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فضيحة تدين وزارة الطاقة: باخرة «هاوك 3» عبور «قانوني» في الزوق... مُخالف في الجيّة!
لبنان

2025-09-13 21:42
أفادت صحيفة الأخبار نقلًا عن مصادر متابعة، بأنّ الباخرة «هاوك 3» التابعة لشركة «صحارى»، والتي طاردها الجيش اللبناني ليل أمس الجمعة 12/9/2025، لم تواجه أي عائق في محطّة الزوق قبل أن يتم توقيفها في الجية، مشددة على أن ما حصل «فضيحة» تدين وزارة الطاقة بالصمت والتقصير.

وكان الجيش اللبناني أوقف، مساء أمس، سفينة «Hawk III» خلال محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيانٍ، أنّه «بناءً على إشارة القضاء المختص، وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة Hawk III مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر، بالاشتراك مع القوات البحرية والجوية في الجيش، عملية مطاردة أوقفت خلالها السفينة المذكورة على مسافة نحو 30 ميلاً بحرياً من الشواطئ اللبنانية».

وفي بيانٍ آخر، أفادت قيادة الجيش بأنّه «نتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت 22 شخصاً كانوا على متنها، ثمّ أعادتها إلى مرفأ ضبية».

وأضافت أنّه «في أثناء تنفيذ العملية، أصيب 3 عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص».

