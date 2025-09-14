خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تتزايد حول العالم خطوات أكاديمية لمقاطعة الجامعات "الإسرائيلية"، في ظلّ اتهامات متصاعدة لهذه المؤسسات بالتواطؤ مع ممارسات الجيش والحكومة في كيان العدو ضدّ الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية. 

وأوضحت الصحيفة أن عددًا من الجامعات والمؤسسات العلمية أوقفت تعاونها مع الجامعات "الإسرائيلية" خلال الأشهر الماضية؛ إذ ألغت الجامعة الفيدرالية في سيارا بالبرازيل قمة ابتكار مشتركة، بينما أعلنت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا قطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل. 

كما انضمّت كلية "ترينيتي" في دبلن إلى الخطوة ذاتها خلال الصيف.

وفي السياق نفسه، أنهت جامعة أمستردام برنامج تبادل طلابي مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، فيما أعلنت الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية وقف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، داعية أعضاءها إلى اتباع النهج ذاته. 

من جانبها، أكدت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" أن الجامعات "الإسرائيلية" متورطة في الاحتلال العسكري وسياسات الفصل العنصري والإبادة"، مشددة على أن ثمة التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يحتم على المؤسسات الأكاديمية الدولية إنهاء أي تعاون معها. 

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن بعض الجامعات في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لم تنخرط في هذه المقاطعة، إذ أعلنت جامعات بريطانية على وجه الخصوص أنها لا تدعم هذا التوجه.

