شارك 12 ألف شخص، على الأقل أمس، عند بوابة "براندنبورج" في العاصمة الألمانية برلين في مظاهرة بعنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن المظاهرة التي بدأت في الحيّ الحكومي جرت في معظمها بشكل سلمي، دون أن يتم تسجيل حوادث تُذكر.

وأشارت الشرطة إلى أن المنظمين كانوا قد توقعوا مشاركة نحو 15 ألف شخص.

ودعا إلى المظاهرة تحالف يضمّ السياسية الألمانية سارا فاجنكنشت زعيمة ومؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" والممثل ديتر هالرفوردن، ومغني الراب ماسيف، رفضًا لسياسة "إسرائيل" في الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني أزمة تجويع على مدار شهور عديدة بسبب الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليه.

ورفع كثير من المشاركين أعلامًا تحمل حمامة السلام، فيما لوّح آخرون بالأعلام الفلسطينية، وارتفعت بين الحين والآخر هتافات "حرروا فلسطين".

وعبّر المتظاهرون أيضًا عن رفضهم لتوريد الأسلحة إلى مناطق الحروب وزيادة التسلح في ألمانيا، وطالبت الحكومة الاتحادية بالعمل من أجل مفاوضات "سلام وحل الدولتين" في الشرق الأوسط، إضافة إلى الحوار الدبلوماسي بشأن حرب أوكرانيا.

ونشرت الشرطة نحو 1000 عنصر لتأمين هذه المظاهرة وغيرها من التجمعات في برلين، وفق ما أفاد متحدث باسمها.

