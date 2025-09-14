خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: الشهداء بالعشرات 

عربي ودولي

ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
عربي ودولي

ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة

2025-09-14 11:06
52

شارك 12 ألف شخص، على الأقل أمس، عند بوابة "براندنبورج" في العاصمة الألمانية برلين في مظاهرة بعنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن المظاهرة التي بدأت في الحيّ الحكومي جرت في معظمها بشكل سلمي، دون أن يتم تسجيل حوادث تُذكر. 

وأشارت الشرطة إلى أن المنظمين كانوا قد توقعوا مشاركة نحو 15 ألف شخص.

ودعا إلى المظاهرة تحالف يضمّ السياسية الألمانية سارا فاجنكنشت زعيمة ومؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" والممثل ديتر هالرفوردن، ومغني الراب ماسيف، رفضًا لسياسة "إسرائيل" في الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني أزمة تجويع على مدار شهور عديدة بسبب الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليه.

ورفع كثير من المشاركين أعلامًا تحمل حمامة السلام، فيما لوّح آخرون بالأعلام الفلسطينية، وارتفعت بين الحين والآخر هتافات "حرروا فلسطين". 

وعبّر المتظاهرون أيضًا عن رفضهم لتوريد الأسلحة إلى مناطق الحروب وزيادة التسلح في ألمانيا، وطالبت الحكومة الاتحادية بالعمل من أجل مفاوضات "سلام وحل الدولتين" في الشرق الأوسط، إضافة إلى الحوار الدبلوماسي بشأن حرب أوكرانيا.

ونشرت الشرطة نحو 1000 عنصر لتأمين هذه المظاهرة وغيرها من التجمعات في برلين، وفق ما أفاد متحدث باسمها.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة برلين
إقرأ المزيد
المزيد
هل تُجمّد قمة الدوحة العلاقات الاقتصادية مع
هل تُجمّد قمة الدوحة العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"؟
عربي ودولي منذ ساعة
ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
بسبب حرب غزة.. جامعات عالمية تقطع علاقاتها مع جامعات
بسبب حرب غزة.. جامعات عالمية تقطع علاقاتها مع جامعات "اسرائيلية" 
عربي ودولي منذ 4 ساعات
اليمن تعلن استهداف
اليمن تعلن استهداف "يافا" بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
هل تُجمّد قمة الدوحة العلاقات الاقتصادية مع
هل تُجمّد قمة الدوحة العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"؟
عربي ودولي منذ ساعة
الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: الشهداء بالعشرات 
الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: الشهداء بالعشرات 
فلسطين منذ 3 ساعات
ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
ألمانيا: 12 ألفًا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
بسبب حرب غزة.. جامعات عالمية تقطع علاقاتها مع جامعات
بسبب حرب غزة.. جامعات عالمية تقطع علاقاتها مع جامعات "اسرائيلية" 
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة