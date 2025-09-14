ردّت وزارة الخارجية الإيرانية على الادعاءات الواردة في البيان المشترك لمجموعة السبع، مؤكدة أنَّه يجب على مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران أن يصححوا سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة، بدلًا من التمسك باسقطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية.

وفي بيان لها، نفت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الادعاءات الواردة في البيان المشترك لأعضاء مجموعة السبع وشركائهم بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفتها بـ"غير المبررة وغير المسؤولة".

وقالت إن "توجيه اتهامات باطلة ضد المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي الإيراني هي تزييف صارخ للحقائق وتشويه متعمد من قبل مطلقي ومروّجي مثل هذه البيانات، الذين بسلوكهم غير القانوني والمزعزع للاستقرار في مختلف مناطق العالم، لا سيما في منطقة غرب آسيا، قد ساهموا في تعزيز انتهاك القانون الدولي وتفاقم انعدام الأمن"، وأضافت "بلا شك، يجب على الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة السبع أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع الدولي عن أدائهم غير اللائق في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والعالم، ولا سيما بسبب شراكتهم وتعاونهم في انتهاكات فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وكذلك بسبب دعمهم للمجموعات الإرهابية ذات السجلات السوداء الطويلة".

وأشارت الى أنه "في ظل الظروف التي يواصل فيها الكيان الصهيوني، بدعم شامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى مؤسسة لهذا البيان المعادي لإيران، عمليات القتل والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، ويزرع الحرب المستمرة ضد دول المنطقة، فإن إصدار البيانات والتصريحات المعادية لإيران لا هدف له سوى تشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن، وتواطؤ اصحاب هذا البيان في الإبادة الجماعية".

وختمت "يجب على مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران أن يصححوا سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة، بدلا من التمسك باسقطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية".

