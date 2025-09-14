بتمويل من قبيلة السواعد العراقية، يجري التحضير لتسليم 26 منزلًا مع مبنى إداري مجهّز بالطاقة ومرافق الخدمات لإطلاق مشروع تجهيز المجمّع المدرسي المؤقت في ميس الجبل جنوب لبنان.

كذلك بدأت بلديات القرى الحدودية بتجهيز المراكز الصحية التي كانت جمعية "وتعاونوا" قد سلّمتها لأكثر من 20 بلدة حدودية بتجهيزها وتحويلها إلى مستوصفات وعيادات وصيدليات لوضعها في خدمة الأهالي المقيمين فيها.

