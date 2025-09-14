خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تجهيز مجمّع مدرسي مؤقت في ميس الجبل ومراكز صحية في 20 بلدة حدودية
تجهيز مجمّع مدرسي مؤقت في ميس الجبل ومراكز صحية في 20 بلدة حدودية

2025-09-14 13:21
بتمويل من قبيلة السواعد العراقية، يجري التحضير لتسليم 26 منزلًا مع مبنى إداري مجهّز بالطاقة ومرافق الخدمات لإطلاق مشروع تجهيز المجمّع المدرسي المؤقت في ميس الجبل جنوب لبنان.

 

 

كذلك بدأت بلديات القرى الحدودية بتجهيز المراكز الصحية التي كانت جمعية "وتعاونوا" قد سلّمتها لأكثر من 20 بلدة حدودية بتجهيزها وتحويلها إلى مستوصفات وعيادات وصيدليات لوضعها في خدمة الأهالي المقيمين فيها.

 

 

 

