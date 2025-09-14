شهدت مدينة بعلبك صباح الأحد 14 أيلول 2025 فعالية رياضية مميزة تمثلت في سباق ركض نظّمته أكاديمية القلعة الرياضية بالتعاون مع بلدية بعلبك، وذلك ضمن فعاليات شهر التسوق والسياحة الذي تشهده المدينة سنوياً.

انطلق السباق في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام مركز باسل الأسد في رأس العين، بمشاركة عشرات العدّائين من مختلف الأعمار، حيث توزّع المشاركون على أربع فئات عمرية:

- تحت 10 سنوات: مسافة 1 كلم

- تحت 14 سنة: مسافة 1 كلم

- تحت 16 وتحت 19 سنة: مسافة 2 كلم

- فوق 20 سنة: مسافة 3 كلم

وقد مرّ مسلك السباق بعدة نقاط بارزة في المدينة، منها إكسبريس أبو خليل، أوتيل كنعان، مقهى سما بعلبك، صيدلية الجوهري، مطعم الرضا، ليالينا، قبل العودة إلى نقطة الانطلاق. علماً أن كل دورة كاملة تغطي مسافة كيلومتر واحد.

وفي ختام السباق تم توزيع الميداليات على الفائزين .

تميّز الحدث بأجوائه الحماسية والتنظيم الجيد، كما لاقى تفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار الذين حضروا لتشجيع المشاركين، في مشهد رياضي وثقافي يكرّس صورة بعلبك كمدينة تنبض بالحياة والأنشطة المتنوعة.

وقد أكدت الجهات المنظمة أن هذه الفعالية تأتي في إطار تشجيع الرياضة والسياحة الداخلية،

