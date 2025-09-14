ضمن سلسلة الورش التأهيلية، نظّمت الهيئات النسائية في قطاع البقاع الغربي ورشة عمل متخصّصة حملت عنوان: “الذكاء الاصطناعي والولاية”، قدّمها المدرّب مهدي سكافي، مصمّم تفاعل الذكاء الاصطناعي والمتخصّص في هندسة التلقين.

استُهلّت الورشة بقراءة جماعية لسورة الفتح المباركة، ثم تناولت عدداً من المحاور الأساسيّة، أبرزها:

• توضيح مفاهيم الذكاء الاصطناعي (AI) الأساسيّة.

• استشراف ملامح تحوّل العمل الثقافي في المشهد القادم.

• كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه.

• أساسيات هندسة الملقّن في التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي.

• طرق تصميم التفاعل البنّاء بين الإنسان وAI.

الورشة شكّلت مساحة معرفية جديدة، جمعت بين البعد الثقافي والرؤية التقنية الحديثة، وأضاءت على أهمية الاستعداد لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة في مختلف المجالات.

المصدر : مراسل العهد

الكلمات المفتاحية