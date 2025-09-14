عاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب إلى بيروت منهيًا زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدلى سماحته في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي بتصريح قال فيه: "تشرفنا بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة بمؤتمر التقريب بين المذاهب، وقد كانت مناسبة لتبادل الآراء مع رؤساء الوفود وبعض مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول ضرورة التنسيق بين علماء المسلمين وبين الدول الإسلامية وتقدمنا ببعض الاقتراحات في هذا المجال".

وأضاف الشيخ الخطيب "نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفَّق للوصول إلى هذه الغاية، ومن الضروري ذلك خصوصًا بعد هذه التطورات التي حصلت أخيرًا في الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطر، وبعد المجازر التي يرتكبها العدوّ "الإسرائيلي" في غزّة، والاعتداءات على لبنان، أن يكون هذا التنسيق بين البلدان العربية والإسلامية، وأن يكون المؤتمر الذي سيُعقد في الدوحة غدًا مناسبة لتطوير هذه العلاقات، ولإيجاد إستراتيجية عربية إسلامية للوقوف أمام هذا الوحش "الإسرائيلي" المتفلّت الذي لم يعد أمامه أي حاجز في الاعتداء على أي بلد عربي".

وتابع سماحته "على الصعيد اللبناني أيضًا لا أعتقد أن هناك دليلًا أكبر مما حصل من العدوان على قطر، وبعد الأدلة الكثيرة التي أثبتت أن هذا العدوّ لا يلتزم لا بقانون دولي ولا باتفاقيات، وأنه ماضٍ في استخدام القوّة لإخضاع العالم العربي والعالم الإسلامي ولإخضاع لبنان بالخصوص"، وأكد "ضرورة الحفاظ على العلاقات بين اللبنانيين وتوحّد اللبنانيين والخروج من حالة الإنقسام السياسي، والحفاظ على وحدة المجتمعات العربية والإسلامية في كلّ بلد، وأن لا تحصل هناك أي مشكلة داخلية بل تتوجّه كافة الجهود من أجل الوحدة ووحدة الموقف في وجه العدوّ "الإسرائيلي" للحفاظ والدفاع عن العالم العربي وعن شعوب العالم العربي والإسلامي ولإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في غزّة".

وختم آملًا بأن "يخرج مؤتمر القمة في الدوحة بقرارات مصيرية، وألا يُكتَفى، كما تعودنا في السابق، على مجرد بيانات ليس وراءها أي نتائج عملية، وأن يكون ما حصل في الدوحة دافعًا لأخذ إجراءات عملية رادعة لمواجهة هذا العدوان الهمجي والبربري".

