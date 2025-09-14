خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بلدية شقرا تختتم مهرجان الإمام الصدر الرياضي برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم

2025-09-14
اختتمت بلدية شقرا ودوبيه الجنوبية مهرجان الإمام السيد موسى الصدر للأنشطة الرياضية، برعاية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ممثلًا برئيس اتحاد الجنوب الفرعي إبراهيم دبوق، وحضور رئيس البلدية إسماعيل الزين وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات اجتماعية ورياضية وحشد كبير من أهالي البلدة والجوار.

بداية النشيد الوطني، ثمّ ألقى منسق المهرجان هاني طاهر أبو حيدر كلمة بالمناسبة، شكر فيها بلدية شقرا ودوبيه والحضور والفرق المشاركة في المهرجان. 

بدوره ألقى دبوق كلمة حيدر وقال: "نلتقي اليوم في بلدة شقرا العزيزة، بلدة الشُّهَدَاء والمقاومة والعلم التي شكلت على الدوام صمام أمان الجنوب ورافعة للوطنية والوعي، ويشرفني أَن أَمثل في هذا اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني بكرة القدم، الذي يوجه من خلالي تحية محبة وتقدير لأهالي هذه البلدة الطيبة للمنظمين والمشاركين في هذا النشاط الرياضي القيّم".

أضاف: "يأتي هذا اللقاء في إِطَارِ إِحْيَاء ذِكْرَى الإِمَامِ المُغيب السيد موسى الصدر، هذه القامة الوطنيَّةِ والروحية والإنسانية التي نَادَتْ دُومًا بِبنَاءِ الإنسان وَأُولَتِ الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا باعتبارها وسيلة لصناعة مجتمع واعٍ". 

وأكد دبوق "أننا اليَومَ نكرم فكر الإمام الصدر بالفعل، لا بالقول فقط من خلال دعمنا المستمر للرياضة في المناطقِ، وخاصَّةً في قرى الجنوب الحدودية التِي قَدَّمت أغلى التضحيات وتستحق أن تحتضن الملاعب كما احتضنت المواقف". 

وختم داعيًا إلى استمرار التعاون بين البلديات والاتحاد والأندية وكل الفاعليات "لنعيد إلى القرى الأمامية في الجنوب نبضها الرياضي ونعطي شبابنا حقهم في الأمل والفرص والانطلاق". 

بعدها، جرت المباراة النهائية بين ناديي الغدير حاريص والنصر البازورية الذي توج باللقب بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الختام، وزعت الميداليات والكؤوس والدروع التذكارية على المكرمين والفائزين.

