خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي متظاهرون مؤيدون لغزة يشلّون "طواف إسبانيا" للدراجات الهوائية

رياضة

 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
رياضة

 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 

2025-09-14 22:14
24

 

تغلَّب فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد 14/9/2025 على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر سيتي اللاعب الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة (18)، والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين (53) و(68)، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي النقطي إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما توقّف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز (14).

الكلمات المفتاحية
الرياضة
إقرأ المزيد
المزيد
 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
رياضة منذ ساعتين
بلدية شقرا تختتم مهرجان الإمام الصدر الرياضي برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
بلدية شقرا تختتم مهرجان الإمام الصدر الرياضي برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
رياضة منذ 3 ساعات
بعلبك تختتم صيفها بمهرجان رياضي حاشد ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة 2025
بعلبك تختتم صيفها بمهرجان رياضي حاشد ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة 2025
رياضة منذ يوم
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
 مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
رياضة منذ ساعتين
في أجواء شهر التسوق والسياحة: سباق ركض في بعلبك 
في أجواء شهر التسوق والسياحة: سباق ركض في بعلبك 
لبنان منذ 11 ساعة
بعلبك تختتم صيفها بمهرجان رياضي حاشد ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة 2025
بعلبك تختتم صيفها بمهرجان رياضي حاشد ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة 2025
رياضة منذ يوم
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
بنت جبيل تحيي مهرجان الشهداء الرياضيين برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة