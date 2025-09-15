ينهار الجيش "الإسرائيلي" داخليًا تحت وطأة الإصابات النفسية والجسدية، حيث أدى الصمود الفلسطيني إلى استنزاف قدرات جنود الاحتلال وإضعاف معنوياتهم، إذ يواجه الجنود ضغطًا جسديًا ونفسيًا غير مسبوق.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث الرسمية "كان" إن "شعبة إعادة التأهيل في وزارة الأمن (الحرب) أعلنت، أمس الأحد (14 أيلول 2025)، أن أكثر من 20000 من جنود وضباط الجيش "الإسرائيلي" وأفراد "قوات الأمن" أصيبوا منذ بدء "حرب السيوف الحديدية" (طوفان الأقصى) في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، حيث يعاني 45% منهم من إصابات جسدية، بينما يعاني 56% منهم من إصابات نفسية".

كما يشير التقرير إلى أنّ نصف المصابين هم من فئة الشباب حتى عمر 30 عامًا، 92% منهم رجال، و64% يخدمون في الخدمة الاحتياطية، وفي كلّ شهر يصل إلى شعبة إعادة التأهيل أكثر من 1000 مصاب من الجنود.

كذلك، يلفت التقرير إلى ارتفاع ميزانية شعبة إعادة التأهيل في العامين الأخيرين بنسبة 53%، إذ تبلغ حاليًا 8.3 مليار شيكل (نحو 2.5 مليار دولار)، ومن هذا المبلغ، يُخصص 4.1 مليار شيكل لعلاج المصابين النفسيين.

ووفقًا لتقديرات شعبة إعادة التأهيل، فإنه حتى عام 2028 من المتوقع أن يبلغ عدد المعالجين في الشعبة نحو 100 ألف مصاب من بينهم 50 ألف مصاب نفسيًا.

وفي سياق متصل، تفيد المعطيات بأن 9% منهم مصابون بإصابات متوسطة إلى خطيرة، فيما تم تسجيل 24 مصابًا يعانون من عجز كلي بنسبة 100%.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني 168 مصابًا من إصابات دماغية معقدة ويتلقون رعاية طبية مستمرة، بينما سُجّل 16 مصابًا يعانون من شلل تام ويستخدمون كراسي متحركة، كما سجّل 99 مصابًا من مبتوري الأطراف الذين زُوّدوا بأطراف اصطناعية.

ويفيد التقرير بأنّ شعبة التأهيل في وزارة الحرب تواجه تحديات كبيرة، من بينها النقص الحاد في الكوادر البشرية، حيث يوجد حاليًا موظف تأهيل واحد فقط لكل 750 مصابًا.

كذلك، توجد حاجة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك في ظل تشريعات لا تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، إضافة إلى الحاجة إلى تجديد اللجان الطبية، نظرًا لأهمية تحديد نِسَب الإعاقة لكل إصابة.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمصابي معارك وحروب "إسرائيل" المعالَجين حاليًّا في شعبة التأهيل التابعة للوزارة نحو 82000، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، بحسب "كان".

