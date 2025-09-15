خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حسين الخليل: حزب الله قادر على المقارعة سياسيًا وجهاديًا وعسكريًا و"قدها وقدود"

فلسطين

العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات
فلسطين

العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة

2025-09-15 10:45
49

في اليوم الـ710 من استئناف العدوان على غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين والأبراج وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفًا شهداء وجرحى.

 وأفادت مصادر طبية باستشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال 24 ساعة بينهم 35 في مدينة غزّة.

وحسب شهود عيان فقد تقدمت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" جنوبي مدينة غزّة.

ودمرت طائرات حربية "إسرائيلية" 16 منزلًا وثلاثة أبراج سكنية ومبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية في مدينة غزّة خلال الساعات الأخيرة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون على أثر غارة "إسرائيلية" على خيمة نازحين خلف كابيتال مول في حيّ الرمال بمدينة غزّة.

كما استشهد 10 فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على منزلين لعائلة أبو ليلة وأبو قينص في شارع الجلاء بمدينة غزّة.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا بكمية كبيرة من المتفجرات في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزّة.

وسط القطاع
واستشهد 8 فلسطينيين في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط القطاع خلال 24 ساعة.

جنوب القطاع
واستشهد فلسطينيان في غارة "إسرائيلية" على منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس أيضًا.

الإحصائيات
وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 64871 شهيدًا و164610 إصابات.

وبلغت حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ 18 آذار/ مارس الماضي؛ 12321 شهيدًا، و52569 مصابًا.

وحصيلة الاعتداءات الصهيونية على منتظري المساعدات إلى 2494 شهيدًا، وأكثر من 18135 جريحًا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزّة خلال الساعات الـ 24 الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 422 حالة وفاة من ضمنهم 145 طفلًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات
العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
الفصائل الفلسطينية في رسالة إلى قمة الدوحة: لمواقف حاسمة تتجاوز البيانات التقليدية
الفصائل الفلسطينية في رسالة إلى قمة الدوحة: لمواقف حاسمة تتجاوز البيانات التقليدية
فلسطين منذ 16 ساعة
حماس توجه مذكرة عاجلة الى الدول العربية والاسلامية حول محاولة اغتيال وفدها بالدوحة
حماس توجه مذكرة عاجلة الى الدول العربية والاسلامية حول محاولة اغتيال وفدها بالدوحة
فلسطين منذ 17 ساعة
سرايا القدس تستهدف تجمع آليات لقوات العدو شرق حي الشجاعية بمدينة غزة
سرايا القدس تستهدف تجمع آليات لقوات العدو شرق حي الشجاعية بمدينة غزة
فلسطين منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة: تضامن واسع مع قطر وتنديد بالعدوان
الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة: تضامن واسع مع قطر وتنديد بالعدوان
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
"القناة السابعة": "الاتفاقات الإبراهيمية" تفتقر إلى الروح
عين على العدو منذ ساعة
"هآرتس": نتنياهو يجر "إسرائيل" إلى كارثة جديدة وترامب هو الوحيد الذي يمكن أن يمنعه 
عين على العدو منذ ساعة
العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات
العدوان على غزّة.. استشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة