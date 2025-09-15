في اليوم الـ710 من استئناف العدوان على غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين والأبراج وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 53 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال 24 ساعة بينهم 35 في مدينة غزّة.

وحسب شهود عيان فقد تقدمت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" جنوبي مدينة غزّة.

ودمرت طائرات حربية "إسرائيلية" 16 منزلًا وثلاثة أبراج سكنية ومبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية في مدينة غزّة خلال الساعات الأخيرة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون على أثر غارة "إسرائيلية" على خيمة نازحين خلف كابيتال مول في حيّ الرمال بمدينة غزّة.

كما استشهد 10 فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على منزلين لعائلة أبو ليلة وأبو قينص في شارع الجلاء بمدينة غزّة.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا بكمية كبيرة من المتفجرات في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزّة.

وسط القطاع

واستشهد 8 فلسطينيين في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط القطاع خلال 24 ساعة.

جنوب القطاع

واستشهد فلسطينيان في غارة "إسرائيلية" على منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس أيضًا.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 64871 شهيدًا و164610 إصابات.

وبلغت حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ 18 آذار/ مارس الماضي؛ 12321 شهيدًا، و52569 مصابًا.

وحصيلة الاعتداءات الصهيونية على منتظري المساعدات إلى 2494 شهيدًا، وأكثر من 18135 جريحًا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزّة خلال الساعات الـ 24 الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 422 حالة وفاة من ضمنهم 145 طفلًا.

الكلمات المفتاحية