أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية، مشددًا على أنه "إذا اتحد المسلمون فلن يجرؤ العدو على شن العدوان علی بلداننا وانتهاك كلّ القوانين الدولية"، في حين أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن وجوده في الدوحة رسالة إلى قطر بأن إيران تقف إلى جانبها وجانب جميع المسلمين في مواجهة الآفة التي تهدّد المنطقة بأكملها.

وفي تصريحات له قبيل توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة الاستثنائية الطارئة للدول العربية والإسلامية، شدد الرئيس بزشكيان على ضرورة تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني، قائلًا: "على الدول الإسلامية أن تتحد وتقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني من خلال إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وأوضح أن القمة العربية والإسلامية ستعقد بدعوة من أمير قطر وستتناول قضية العدوان السافر للكيان الصهيوني الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة في انتهاك لجميع القوانين الدولية.

وأكد أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار لنفسه، وقال: "لقد هاجم هذا الكيان العديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك فلسطين ولبنان وقطر والعراق وإيران واليمن.. يفعل ما يشاء، وللأسف، هذا فيما تدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية هذه الأعمال والتصرفات أيضًا".

أضاف الرئيس بزشكيان: "إن هذا الكيان يرتكب إبادة جماعية في غزّة ويتسبب في استشهاد النساء والأطفال والشيوخ، ومن المؤسف أنهم يضفون الشرعية على هذه الأفعال من خلال دعمهم وإمداداتهم لكيان الفصل العنصري الصهيوني".

وأعرب الرئیس بزشکیان عن أمله في نتائج القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قائلًا: "على الدول الإسلامية تعزيز وحدتها وتماسكها في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني وعلينا أن نسعى جاهدين لملاحقة ومتابعة جرائم هذا الكيان في المحافل الدولية والقانونية وعلى الدول الإسلامية أن تتحد، وتقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني باتّخاذ إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وختم مؤكدًا أنه "إذا اتحد المسلمون فلن يجرؤ العدو على شن العدوان علی بلداننا وانتهاك كلّ القوانين الدولية".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال القمة العربية والإسلامية أن وجوده في الدوحة هو "رسالة بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين".

وكتب عراقجي في رسالة على منصة "إكس": "أنا في الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني، وهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب قطر، وإلى جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين، وخاصة في مواجهة الآفة التي تهدّد المنطقة بأكملها".

الكلمات المفتاحية