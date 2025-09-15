في أجواء الولادة الميمونة للنبي محمد (ص)، واختتامًا لفصل الصيف، أطلقت بلدة شمسطار مهرجانها الأول للتسوّق والترفيه، برعاية الوزير السابق الدكتور علي حمية، وبحضور فعاليات دينية، بلدية، اختيارية، أمنية، سياسية، اجتماعية، كشفية وتربوية.

انطلق المهرجان في 11 أيلول/ سبتمبر 2025 من باحة الملعب البلدي، حيث ألقى الوزير السابق علي حمية كلمة بعنوان: "نتمسّك بالحياة وبناء الدولة العادلة حقٌّ لا منّة"، شدّد فيها على أن شمسطار كانت ولا تزال عنواناً للعلم والتطور، ولم تكن يوماً بلدة هامشية، بل محطة أساسية في النهضة العلمية والإدارية والتجارية لغربي بعلبك منذ عهد المتصرفية والعثمانيين.

واستعاد الوزير حمية ذكريات طفولته في البلدة، قائلاً: "ما زلت أذكر كيف كانت شمسطار تفتح ذراعيها لكل أبناء غربي بعلبك، وتسهّل معاملاتهم بحسّ من المسؤولية، حتى أصبحت بلدة المؤسسات بامتياز". وأشار إلى العدوان "الإسرائيلي" في أيلول 2024، الذي تعرّضت خلاله شمسطار لأكثر من ثلاثين غارة، وسقط فيها أكثر من سبعين شهيداً، مؤكداً أن البلدة رغم الجراح، بقيت متمسكة بثقافة الحياة، وما إقامة المهرجانات والاحتفالات إلا دليل على ذلك.

وأضاف: "لسنا ضد بناء الدولة، بل نحن من المؤسسين لها منذ أيام آبائنا وأجدادنا، لكننا نطالب بدولة عادلة تنظر إلى أهل بعلبك الهرمل كجزء أصيل من الوطن، لا بعين العطف، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة في الإنماء والخدمات والسيادة". وختم بشكر بلدية شمسطار واللجنة المنظمة والمشاركين، مؤكداً أن شمسطار وطاريا توأمان في التعاون والإنجاز، ومعبّراً عن أمله بمشاريع تنموية تُنصف المنطقة وتنهض بها.

كما تخلل المهرجان كلمات لرئيس بلدية شمسطار الأستاذ سهيل الحاج حسن، ومدير المهرجان الدكتور بلال شحيتلي، اللذين شددا على المضي في تنظيم المهرجان سنوياً، شاكرين الجهات الحزبية والكشفية والاجتماعية والتجارية التي أسهمت في إنجاحه.

المهرجان الذي استمر أربعة أيام، تضمن فعاليات ثقافية وكشفية وتربوية، ومسابقات متنوعة، وحفل تكليف للفتيات، وتخريج طلاب الثانوية العامة، وعروضاً توعوية للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، إضافة إلى نشاطات رياضية أبرزها عروض القوة واللياقة لنادي الفرح الرياضي.

كما أقيم سوق تجاري بمشاركة مؤسسات تجارية وهيئات أهلية واجتماعية، عرضت منتجات غذائية وحرفية ومأكولات شعبية، وسط تفاعل واسع من الأهالي الذين أثنوا على المبادرة. وخصص للأطفال ألعاب نفخ ومباريات كرة قدم، ما أضفى أجواءً عائلية مميزة.

واختتم المهرجان بمولد نبوي وتوزيع هدايا على المشاركين والفائزين بالمسابقات، في أجواء من البهجة والاحتفاء.

