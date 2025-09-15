نظم قدامى التجار والمستأجرين وقفة احتجاجية رفضًا لقانون الايجارات غير السكنية في ساحة السوق التجاري في مدينة بعلبك، تحت عنوان "لنكون معًا صفًا واحدًا بوجه القانون الجائر"، وشارك في الاعتصام رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي الدكتور حسين الحاج حسن، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح.

الحاج حسن قال "إننا لم نصل في قانون الإيجارات الذي عُدل مؤخرًا إلى ما كنا نبتغيه، فما نريده هو إعطاء كل ذي حق حقه"، موضحًا أنه "بالتشريع على أساس الحقوق في موضوع الإيجارات السكنية أو غير السكنية هناك تداعيات ناجمة عن الأزمة الاقتصادية القائمة، منذ العام 2019 وما قبل، وانعكست على الإيجارات السكنية وغير السكنية، فهناك مالكون يتقاضون بدلات إيجارات زهيدة جدًا، ويجب إنصافهم، وهناك مالكون ينالون ما يستحقون من حقوق وحصلوا على المزيد من هذا القانون، وهناك مستأجرون قد يفقدون محلاتهم ومؤسساتهم التي استثمروها طوال عشرات السنين وأصبح لها اسم تجاري وعنوان تجاري وزبائن، وحركة تجارية، وأصبحت مهددة الآن بفعل هذا القانون".

وتابع الحاج حسن: "في الجلسة الأخيرة كان لدينا اعتراضات، وقيل لنا إن هذا أفضل الممكن وسنكمل في ما بعد، ومن هنا نحن ندعوكم للمزيد من التحركات لتوضيح الصورة، وشرح الموقف، للوصول إلى أوسع شريحة من النواب ليعرفوا ما هي حقيقة وأحقية مطالبكم، ونحن معكم، ولسنا هنا لنأخذ حق المالك أو نضيع حق المستأجر، ودور المجلس النيابي أن يجد الحلول بين المالك والمستأجر".

وأضاف: "سنكمل نضالنا معًا وسنتابع تحركاتنا، وهناك تحركات بكل المناطق، ونأمل من الإعلام الاهتمام بموضوع التغطية في كل المناطق، كي لا تأخذ هذه التحركات الطبع الفئوي والمناطقي أو الطائفي أو المذهبي والسياسي، فنحن هنا ليس من اجل السياسة، ففي كل المناطق هناك مستأجرون وملاكون لديهم نفس الهموم، وهذا مطلب وطني بامتياز، وسنكمل التحرك معًا لنصل إلى ما يرضي الجميع".

صلح

من جهته، قال صلح: "نحن في كتلة الوفاء للمقاومة ومن خلال موقعنا في المجلس النيابي نرى المسألة من باب أن هذا المطلب هو مطلب حق بين المالك والمستأجر، وسنحاول مسك العصا من الوسط، وتكون فيه الحقوق بشكل منصف بين المالك والمستأجر".

وأضاف: "وصلنا إلى التعديلات التي ما زالت دون مطالبكم، ومستمرون بنفس الوتيرة للوصول إلى ما يرضي الجميع فلا نريد غبنًا لأحد".

وأردف: "سنبقى إلى جانبكم، ومن واجبنا التشريع الاجتماعي، ونسعى لأمر يصب بمصلحة السلم الأهلي، فمطلبكم وطني بامتياز".

