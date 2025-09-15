خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الجيش "الإسرائيلي" دمّر مباني وعليه التعويض.. حوادث شائعة في الجولان السوري

عربي ودولي

رغمًا عن واشنطن.. إيران نائبًا لرئاسة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
عربي ودولي

رغمًا عن واشنطن.. إيران نائبًا لرئاسة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2025-09-15 13:41
76

بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، انتُخبت إيران نائبًا لرئاسة المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة المؤتمر.

وتم انتخاب إيران، بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، كأحد النواب الثمانية لرئاسة المؤتمر في دورته السنوية في فيينا.

وتلا رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025، عند تقديم قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، اسم جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب دول الأرجنتين وفرنسا وساحل العاج ومنغوليا ونيوزيلندا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، نوابًا لرئيس المؤتمر.

ردًا على هذا الانتخاب، أعرب ممثل الولايات المتحدة عن استيائه من إدراج إيران من قِبَل مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA)، مكررًا ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، وزعم أن إيران لم تمتثل بالكامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وأنه "من غير المناسب" اتخاذ مثل هذا الموقف.

وردّ سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي، على هذه التصريحات، بكلمة شكر فيها غالبية الدول الأعضاء ومجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على ثقتهم بإيران، قائلاً: "اتُخذ هذا القرار بناءً على إجراءات معروفة ومستقرة، وعلى الجميع احترام خيارات المجموعات الإقليمية". 

ورفض نجفي مجددًا المزاعم والاتهامات السياسية الأميركية، وقال: "القرارات هنا تُتخذ بأغلبية الأصوات، ولا يمكن لدولة واحدة منعها".

وفي إشارة إلى القرار السياسي الأخير لمجلس المحافظين ضد إيران، أكد نجفي أن هذه الوثيقة لا أساس قانونيًا لها، ولم تُعتمد إلا بأغلبية ضئيلة. وأشار إلى أن مثل هذا السلوك لا ينبغي أن يُلقي بظلاله على الإجراءات المتبعة في المؤتمر.

وافتُتِحَت صباح اليوم الاثنين أعمال المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرّ هذه المنظمة الدولية بفيينا، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

ويُعَدّ هذا الاجتماع، الذي يستمر حتى الجمعة، من أهمّ الفعاليات السنوية للوكالة، حيث سيجمع سفراء وممثلين وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء لمناقشة طيف واسع من القضايا المتعلقة بأنشطة الوكالة وميزانيتها.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية
إقرأ المزيد
المزيد
قمة عربية - إسلامية في الدوحة: إدانة العدوان
قمة عربية - إسلامية في الدوحة: إدانة العدوان "الإسرائيلي" على قطر ودعوة لوحدة الموقف
عربي ودولي منذ 47 دقيقة
العراق يقترح عقد لقاء مشترك بين دول الخليج وإيران
العراق يقترح عقد لقاء مشترك بين دول الخليج وإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
رغمًا عن واشنطن.. إيران نائبًا لرئاسة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رغمًا عن واشنطن.. إيران نائبًا لرئاسة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة: تضامن واسع مع قطر وتنديد بالعدوان
الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة: تضامن واسع مع قطر وتنديد بالعدوان
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
العراق يقترح عقد لقاء مشترك بين دول الخليج وإيران
العراق يقترح عقد لقاء مشترك بين دول الخليج وإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
كتاب للإمام الخامنئي بعنوان
كتاب للإمام الخامنئي بعنوان "الاستفتاء العام في فلسطين" 
منوعات منذ 3 ساعات
"يديعوت أحرونوت": حان الوقت لقطع مسيرة حماقة نتنياهو
عين على العدو منذ 4 ساعات
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" دمّر مباني وعليه التعويض.. حوادث شائعة في الجولان السوري
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة