لبنان

الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
لبنان

الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة

2025-09-15 14:31
70
بلال الموسوي - مراسل

50 مقالاً

لمناسبة ولادة رسول الرحمة محمد (ص)، نظّم فرع العلاقات في القطاع الأول لحزب الله في بلدة بيت شاما لقاءً سياسيًا مع رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، مساء السبت الماضي، في دارة الحاج رشيد حسن قاسم.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البلدية والاختيارية، إلى جانب فعاليات حزبية واجتماعية وتربوية، وعوائل الشهداء والجرحى.

استُهِل اللقاء بكلمة للنائب الحاج حسن تناول فيها آخر المستجدات السياسية، ولا سيما ما يتعلق بجبهة الإسناد ومعركة "أُولي البأس"، مشيرًا إلى الخروقات "الإسرائيلية" اليومية لقرار وقف إطلاق النار، والتي تجري "بدعم أميركي وعربي مكشوف".

وتطرق إلى خطاب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، مستنكراً الصمت الدولي المريب حيال العدوان المتكرر على سوريا وقطر، واعتبر ذلك دليل إضافي على حجم التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني.

وفي الشأن الداخلي، شدد الحاج حسن على أهمية قانون الانتخاب القادم، مشيرًا إلى أن "المعركة المقبلة ستكون من أجل الحفاظ على الأكثرية النيابية"، لما لها من دور أساسي في حماية المقاومة وخياراتها، والدفاع عن مصالح البيئة الحاضنة لها.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الحاضرين والنائب الحاج حسن، تناول قضايا الإعمار، وحصرية السلاح، والعلاقة بين حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران.

الكلمات المفتاحية
لبنان حسين الحاج حسن المولد النبوي الشريف
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
لبنان منذ ساعة
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
لبنان منذ 3 ساعات
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
لبنان منذ 3 ساعات
