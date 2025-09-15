خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عقد اجتماع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الإيراني عباس عراقتشي، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة الذي عقد أمس الأحد (14 أيلول 2025) في الدوحة لبحث الاعتداء الصهيوني على دولة قطر .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تفرزه من تحديات سياسية وأمنية.

كما طرح فؤاد حسين مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضمّ دول الخليج والعراق وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.

وأدان الوزيران الاعتداء الغاشم الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضدّ دولة قطر، وما يمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

 وأكد الجانبان أيضًا على أهمية وحدة الأراضي السورية في ظل مساعي الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار الأمن في البلاد.

كما ناقش الطرفان إدارة ملف المياه وإطلاق الموارد المائية من تركيا.

ووقعت بغداد وطهران مذكرة تفاهم بشأن التنسيق الأمني على الحدود المشتركة خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العراق في أغسطس/آب الماضي.

وقبل توقيع هذه المذكرة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه لاريجاني، على "سعي العراق الدؤوب لتطوير العلاقات مع إيران وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني".

وبحسب بيان صادر عن مكتب السوداني، أكد رئيس الوزراء العراقي مجدّدًا "موقف العراق المبدئي والثابت في رفض ومعارضة العدوان العسكري الصهيوني على إيران وكلّ ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستويين الإقليمي والدولي".

