خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي محسن النابتي لـ"العهد": الإضراب العالمي عن الجوع تطور مهم للضغط على العدو الصهيوني

لبنان

حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
لبنان

حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى

2025-09-15 15:49
39
بلال الموسوي - مراسل

50 مقالاً

نظّم حزب الله في القطاع الثالث حفلاً تأبينيًّا في حسينية بلدة فلاوى البقاعية، لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد حسن عبد الكريم السبلاني (هادي)، بحضور حشد من العلماء وذوي الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، إضافة إلى وفود حزبية وكشفية.

وألقى الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، شدد فيها على التمسّك بخيار المقاومة مهما تعاظمت التضحيات، مشيراً إلى أن المقاومة ستبقى حاضرة لمواجهة كل التحديات التي تستهدفها وتستهدف بيئتها.

وأضاف اللقيس أن ما يجري في المنطقة من مؤامرات متواصلة، لن يزيدنا إلا تمسّكاً بخط الجهاد والمقاومة واستعداداً دائماً للتضحية في سبيل حماية لبنان وسيادته.

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء، ألقاه فضيلة الشيخ حسين السبلاني، وسط أجواء من الحزن والفخر، تخليداً لذكرى الشهيد ومكانته في درب العز والكرامة.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
لبنان منذ ساعة
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
لبنان منذ 3 ساعات
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
الوزير بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوّة
لبنان منذ ساعة
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
حزب الله يحيي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن السبلاني في فلاوى
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
الحاج حسن: نتمسك بالأكثرية النيابية لحماية خيار المقاومة
لبنان منذ 3 ساعات
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة