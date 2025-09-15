نظّم حزب الله في القطاع الثالث حفلاً تأبينيًّا في حسينية بلدة فلاوى البقاعية، لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد حسن عبد الكريم السبلاني (هادي)، بحضور حشد من العلماء وذوي الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، إضافة إلى وفود حزبية وكشفية.

وألقى الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، شدد فيها على التمسّك بخيار المقاومة مهما تعاظمت التضحيات، مشيراً إلى أن المقاومة ستبقى حاضرة لمواجهة كل التحديات التي تستهدفها وتستهدف بيئتها.

وأضاف اللقيس أن ما يجري في المنطقة من مؤامرات متواصلة، لن يزيدنا إلا تمسّكاً بخط الجهاد والمقاومة واستعداداً دائماً للتضحية في سبيل حماية لبنان وسيادته.

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء، ألقاه فضيلة الشيخ حسين السبلاني، وسط أجواء من الحزن والفخر، تخليداً لذكرى الشهيد ومكانته في درب العز والكرامة.

