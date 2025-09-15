أدان المجلس الأعلى لـ"مجلس التعاون الخليجي" بـ"أشد العبارات اعتداء "إسرائيل" والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر"، معتبرًا أنّ "عدوان "إسرائيل" على قطر تصعيد خطير ومرفوض ومخالفة جسيمة للقانون الدولي".

وأعلن مجلس التعاون، في بيان، الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025، عن أنّ "القادة وجّهوا مجلس الدفاع لعقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا"، مشيرًا إلى أنّه "سيقيّم وضعه الدفاعي ومصادر التهديد في ضوء العدوان على قطر".

وأوضح أنّ "الاجتماع سيوجّه القيادة العسكرية لأخذ إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع".

وعقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، اليو، الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، وأبرزها الاعتداء "الإسرائيلي" الأخير على دولة قطر.

الكلمات المفتاحية