موقع العهد الاخباري

لبنان

تكريم 25 من حَفظة القرآن و310 متفوّقًا في مسابقة كليات الأوصياء (ع) في بعلبك
لبنان

تكريم 25 من حَفظة القرآن و310 متفوّقًا في مسابقة كليات الأوصياء (ع) في بعلبك

2025-09-15 23:28
52

في أجواء ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وضمن فعاليات قرآنية مباركة، نظّمت جمعية "أجيال النور الخيرية" (أجيال القرآن) احتفالًا تكريميًا حاشدًا في حسينية مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، كرّمت خلاله 25 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم كاملًا، و310 من المتفوّقين في المسابقة المركزية لكليات الأوصياء (ع).

تضمّن الحفل تلاوة قرآنية قدّمتها فرقة "مواهب الرحمن"، وفقرة محفوظات قرآنية من تقديم "حَفَظة كتاب الله". كما أُلقيت كلمات في الحفل لكل من مدير الجمعية؛ الشيخ مهدي الأحمر، ومسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في البقاع؛ الشيخ تامر حمزة، إضافة إلى كلمة باسم الحُفّاظ عبّرت عن روح الالتزام والسعي إلى الاستمرار في طريق القرآن.

وأكّدت الكلمات أهمية المسار القرآني في بناء الفرد والمجتمع، مشيرةً إلى دور الجمعية في رعاية المواهب وتحصين الأجيال.

واختُتم الحفل بتكريم الحُفّاظ والمتفوّقين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، مع التأكيد على هدف الجمعية بمواصلة المسيرة حتى بلوغ عدد الحافظين والحافظات 100 في المدى القريب.

الكلمات المفتاحية
حزب الله بعلبك البقاع القرآن الكريم
مشاركة