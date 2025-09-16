خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

مشادة كلامية بين زمير ودرمر بسبب غزة
عين على العدو

مشادة كلامية بين زمير ودرمر بسبب غزة

2025-09-16 09:13
وقعت مشادة كلامية بين رئيس هيئة الأركان إيال زمير ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، خلال جلسة مشاورات أمنية عقدت أمس حول الاستعدادات للسيطرة على مدينة غزة.

وبحسب ما أوردت قناة "كان"، قال زمير، بلهجة حادّة وقد رفع صوته صارخًا في وجه درمر: "لماذا أنت هنا ولا تدير مفاوضات في الخارج؟ ولماذا رئيس الموساد هنا؟"، ليرد عليه الوزير بالقول: "أنت لا تفهم بالشؤون الدبلوماسية".

وأشار درمر الى أن زمير اعتقد بأنّ الولايات المتحدة لن تدعم "إسرائيل" خلال الحرب ضد إيران، وفي نهاية المطاف تبيّن أن تقديراته كانت خاطئة.

بدوره، لفت رئيس هيئة الأركان إلى أنّ المناورة البرية في غزة من شأنها أن تشكل خطرًا على حياة الأسرى ويجب السعي للحدّ منه، مؤكدا أنّه يجب العمل على الدفع قدمًا نحو إبرام صفقة جديدة.

أمّا رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فقال إنّ "معظم التقديرات تشير إلى أن المناورة البرية في غزة ستزيد من الضغط على حماس وستؤدي إلى حسم المعركة".

ووفق ما نُشر، فإنّ جميع رؤساء الأجهزة الأمنية قالوا قبيل الموافقة على الخطة إن العملية ستستغرق وقتًا أطول مما خطّط له المستوى السياسي وقد تستمر لعدة أشهر، ومن المتوقع أن يموت خلالها الأسرى، وقد لا تحقق العملية أهدافها المرجوّة.

